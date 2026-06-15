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Unión es una fábrica de generar volantes centrales y los vende en números millonarios

En enero del 2023, Unión transfirió a Juan Ignacio Nardoni y Juan Carlos Portillo. Luego en enero del 2025 a Joaquín Mosqueira y ahora podría vender a Rafael Profini

Ovación

Por Ovación

15 de junio 2026 · 16:25hs
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Rafael Profini está cerca de ser otro de los volantes centrales surgidos en Unión que son trasnferidos en una cifra millonaria

Rafael Profini está cerca de ser otro de los volantes centrales surgidos en Unión que son trasnferidos en una cifra millonaria

En los últimos tiempos, Unión se convirtió en una fábrica de generar mediocampistas centrales que luego son transferidos en cifras impactantes para la tesorería del club rojiblanco.

Está claro que no se trata de una casualidad, dado que en tres años y medio, el Tate podría llegar a vender a cuatro volantes centrales, si se produce la transferencia de Rafael Profini.

Unión genera millones de dólares por sus volantes centrales

Los dos primeros fueron Juan Ignacio Nardoni y Juan Carlos Portillo. En enero del 2023, el primero de ellos fue transferido a Racing en una cifra de 4.750.000 dólares limpios por el 70% de la ficha.

Por su parte, ese mismo mes, Portillo pasó a Talleres por un monto de 1.500.000 dólares limpios, más una plusvalía del 10% en una futura venta.

En tanto que en enero del 2025, Unión vendió a Joaquín Mosqueira, también a Talleres. En este caso, el Tate lo transfirió en la impactante cifra de 2.700.000 dólares limpios.

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Y ahora, la dirigencia rojiblanca está cerca de transferir a Rafael Profini al Metalist 1925 de Ucrania. Se menciona que al Tate le quedarían alrededor de 3.000.000 de doláres por el 100% de la ficha del futbolista.

A los números mencionados, hay que agregarle el otro 30% de Nardoni, que fue transferido a Gremio de Brasil y a Unión le corresponderían 2.400.000 dólares, aunque Racing no le pagó nada por dicha operación.

Mientras que por la venta de Portillo a River, a Unión le correspondían alrededor de 400.000 dólares. Así las cosas, el Tate en tres años y medio, aún sin cobrar el total, generó un monto aproximado a los 14.750.000 dólares.

Unión volantes Profini
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