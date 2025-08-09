Atlético Tucumán desea cortarle el invicto a Rosario Central

Atlético Tucumán será anfitrión de Rosario Central, a partir de las 20.45 y con arbitraje de Echenique por la zona B del Torneo Clausura

En el Monumental José Fierro, Atlético Tucumán y Rosario Central se medirán este sábado por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura.

El encuentro iniciará a partir de las 20.45, con arbitraje de Fernando Echenique y televisación de TNT Sports Premium.

El Decano, que aún tiene pendiente su duelo de 8vos de Copa Argentina, quiere seguir invicto como local; mientras que el Canalla busca una victoria que lo mantenga en los puestos de arriba.

Atlético Tucumán viene de caer 1-0 ante Riestra en el Bajo Flores y perdió luego de cinco encuentros. El Decano, tras el batacazo ante Boca por los 16avos de final de la Copa Argentina, se medirá en 8vos ante Newell´s (13/08 en Salta).

Los futbolistas Kevin López, Leandro Díaz, Mateo Coronel y Marcelo Ortiz se recuperaron de sus respectivas lesiones y estarán disponibles para el entrenador Lucas Pusineri. Habrá un importante operativo de seguridad ya que habrá hinchas de Rosario Central.

Rosario Central está invicto en este inicio: empató ante Godoy Cruz, ganó ante Lanús y viene de igualar sin goles ante San Martín (SJ). "Necesitamos unas cuantas vueltas de tuerca en la elaboración", se sinceró el DT Ariel Holán en la conferencia de prensa tras el 0-0 ante el santo sanjuanino.

Como en la segunda fecha ante Lanús en La Fortaleza, los hinchas de Central podrán asistir al José Fierro: habrá 2500 populares y 240 plateas a disposición. La LPF confirmó queel clásico de la ciudad ante Newell´s será el 23/08 a las 17.30en el Gigante de Arroyito.

Probables formaciones

Atlético Tucumán:Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Marcelo Ortiz, Ignacio Galván; Carlos Auzqui, Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Franco Nicola; Mateo Coronel, Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

Rosario Central:Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Agustín Sandez; Enzo Giménez, Federico Navarro, Ignacio Malcorra; Ángel Di María, Alejo Veliz, Jaminton Campaz. DT: Ariel Holan.

Hora de inicio: 20.45.

Árbitro: Fernando Echenique.

VAR: Adrián Franklin.

Estadio: Monumental José Fierro.

Televisa: TNT Sports Premium.