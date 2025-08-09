Uno Santa Fe | Ovación | Atlético Tucumán

Atlético Tucumán desea cortarle el invicto a Rosario Central

Atlético Tucumán será anfitrión de Rosario Central, a partir de las 20.45 y con arbitraje de Echenique por la zona B del Torneo Clausura

9 de agosto 2025 · 07:59hs
Atlético Tucumán desea cortarle el invicto a Rosario Central

En el Monumental José Fierro, Atlético Tucumán y Rosario Central se medirán este sábado por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura.

El encuentro iniciará a partir de las 20.45, con arbitraje de Fernando Echenique y televisación de TNT Sports Premium.

El Decano, que aún tiene pendiente su duelo de 8vos de Copa Argentina, quiere seguir invicto como local; mientras que el Canalla busca una victoria que lo mantenga en los puestos de arriba.

Atlético Tucumán viene de caer 1-0 ante Riestra en el Bajo Flores y perdió luego de cinco encuentros. El Decano, tras el batacazo ante Boca por los 16avos de final de la Copa Argentina, se medirá en 8vos ante Newell´s (13/08 en Salta).

LEER MÁS: Spahn, sobre la postura de Unión por Zenón: "Cede Boca o no se vende"

Los futbolistas Kevin López, Leandro Díaz, Mateo Coronel y Marcelo Ortiz se recuperaron de sus respectivas lesiones y estarán disponibles para el entrenador Lucas Pusineri. Habrá un importante operativo de seguridad ya que habrá hinchas de Rosario Central.

Rosario Central está invicto en este inicio: empató ante Godoy Cruz, ganó ante Lanús y viene de igualar sin goles ante San Martín (SJ). "Necesitamos unas cuantas vueltas de tuerca en la elaboración", se sinceró el DT Ariel Holán en la conferencia de prensa tras el 0-0 ante el santo sanjuanino.

Como en la segunda fecha ante Lanús en La Fortaleza, los hinchas de Central podrán asistir al José Fierro: habrá 2500 populares y 240 plateas a disposición. La LPF confirmó queel clásico de la ciudad ante Newell´s será el 23/08 a las 17.30en el Gigante de Arroyito.

Probables formaciones

Atlético Tucumán:Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Marcelo Ortiz, Ignacio Galván; Carlos Auzqui, Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Franco Nicola; Mateo Coronel, Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

Rosario Central:Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Agustín Sandez; Enzo Giménez, Federico Navarro, Ignacio Malcorra; Ángel Di María, Alejo Veliz, Jaminton Campaz. DT: Ariel Holan.

Hora de inicio: 20.45.

Árbitro: Fernando Echenique.

VAR: Adrián Franklin.

Estadio: Monumental José Fierro.

Televisa: TNT Sports Premium.

Atlético Tucumán Rosario Central Fernando Echenique
Noticias relacionadas
 El rosarino Juan Imhoff fue distinguido por el Concejo Municipal de Rosario.

Declararon deportista distinguido al rosarino Juan Imhoff

Sportivo Guadalupe buscará conservar la punta ante Ciclón Norte en Cayastá.

Varios duelos acaparan la atención en la fecha 19 del Marcos Méndez

belgrano espera por un necesitado banfield en alberdi

Belgrano espera por un necesitado Banfield en Alberdi

independiente busca revertir su flojo inicio contra river

Independiente busca revertir su flojo inicio contra River

Lo último

Del Sel habló del tema Dómina en Unión: Los chicos y representantes tendrán que recapacitar

Del Sel habló del tema Dómina en Unión: "Los chicos y representantes tendrán que recapacitar"

El doble objetivo que persigue Colón en su vuelta al Brigadier López

El doble objetivo que persigue Colón en su vuelta al Brigadier López

Mariano Navone se despidió rápido del Masters de Cincinnati

Mariano Navone se despidió rápido del Masters de Cincinnati

Último Momento
Del Sel habló del tema Dómina en Unión: Los chicos y representantes tendrán que recapacitar

Del Sel habló del tema Dómina en Unión: "Los chicos y representantes tendrán que recapacitar"

El doble objetivo que persigue Colón en su vuelta al Brigadier López

El doble objetivo que persigue Colón en su vuelta al Brigadier López

Mariano Navone se despidió rápido del Masters de Cincinnati

Mariano Navone se despidió rápido del Masters de Cincinnati

Se realizó la presentación de la Maratón de la Abogacía 2025

Se realizó la presentación de la Maratón de la Abogacía 2025

Declararon deportista distinguido al rosarino Juan Imhoff

Declararon deportista distinguido al rosarino Juan Imhoff

Ovación
Unión incorporó al interno Chris Vogt, primera ficha extranjera

Unión incorporó al interno Chris Vogt, primera ficha extranjera

Declararon deportista distinguido al rosarino Juan Imhoff

Declararon deportista distinguido al rosarino Juan Imhoff

Varios duelos acaparan la atención en la fecha 19 del Marcos Méndez

Varios duelos acaparan la atención en la fecha 19 del Marcos Méndez

Se realizó la presentación de la Maratón de la Abogacía 2025

Se realizó la presentación de la Maratón de la Abogacía 2025

El mensaje de Minella que enciende la ilusión en Colón: Vamos nosotros

El mensaje de Minella que enciende la ilusión en Colón: "Vamos nosotros"

Policiales
Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Escenario
Dancing Mood llega a Santa Fe presentando Forever y todos sus éxitos

Dancing Mood llega a Santa Fe presentando "Forever" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música