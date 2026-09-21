Atlético Tucumán visita a Aldosivi con la misión de seguir peleando arriba

Atlético Tucumán visita a Aldosivi por la fecha 10 del Clausura. El Decano buscará sumar para seguir en carrera por los playoffs tras avanzar en Copa Argentina.

El conjunto tucumano afronta un compromiso fundamental para sostener sus aspiraciones en el certamen local tras su reciente éxito en el plano federal.Atlético Tucumán se enfrentará este lunes por la tarde ante Aldosivi en Mar del Plata, en un encuentro válido por el cierre de la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Objetivos cruzados, bajas en el Decano y modificaciones de Falcioni

El elenco dirigido por Julio César Falcioni llega motivado tras sellar su pase a las semifinales de la Copa Argentina, buscando conseguir un triunfo en tierras marplatenses que lo consolide dentro de los puestos de clasificación a los playoffs. En este sentido, el entrenador deberá reestructurar la formación titular debido a la ausencia de Clever Ferreira, convocado a la Selección de Paraguay, y de Franco Nicola, quien debe cumplir fecha de suspensión. De esta manera, el Decano presentará variantes en su alineación para medirse ante un «Tiburón» urgido de puntos para escapar de la zona de descenso.

Por consiguiente, el estratega ajustó los detalles tácticos en la previa del viaje hacia «La Feliz».

Datos del partido

El encuentro se disputará a partir de las 14:30 en el Estadio José María Minella, con el arbitraje principal de Sebastián Zunino y la supervisión de Sebastián Habib en el VAR. En este marco, la transmisión en vivo para todo el país estará a cargo de la señal de cable TNT Sports.

Posibles formaciones

Aldosivi: Lucas Acosta; Elías López, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Mateo Vales; Martín García, Lucas Castro; Tomás Fernández, Nicolás Gaitán, Felipe Anso; Nicolás Cordero. DT: Javier Sanguinetti.

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Leonel Vega; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Julián Fernández o Ramiro Ruiz Rodríguez; Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.