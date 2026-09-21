Santa Fe sumó otra derrota en el Campeonato Argentino Juvenil

En cancha de CRAI, el representativo de la Unión Santafesina sumó la segunda derrota en el certamen organizado por la UAR al caer de local ante Salta por un contundente 38 a 12

Tal como estaba previsto se disputó una nueva fecha a puro rugby juvenil en el Campeonato Argentino Juvenil M17 2026, torneo de suma importancia para el nuestro deporte a nivel nacional, el cual reúne a los mejores jugadores menores de 17 años. La próxima fecha se disputará el sábado 17 de octubre, mientras que durante el Concentrado que se disputará íntegramente en San Miguel de Tucumán se desarrollarán las semifinales el 11 de noviembre y las finales el 15 del mismo mes.

El seleccionado juvenil de la Unión Santafesina de Rugby sumó la segunda derrota en la competencia ya que en cancha de CRAI cayó de local frente a su similar de la Unión de Rugby de Salta por 38 a 12 bajo el arbitraje de Valentín Ferrero de Córdoba. Los santafesinos consiguieron un try por intermedio de Ignacio Peres y otro de Federico Sieber más una conversión de Santiago Páez de la Torre.

Los dirigidos por Gregorio Favre formaron con: Bautista Benítez, José Ignacio Migueles y Federico Nicollier; Manuel Rivas y Felipe Fernández Pont; Federico Sieber, Bautista Penedo y Diego De Filippi; Facundo Saint Bonnet y Felipe Ramírez; Valentino Cesccut, Ignacio Peres, Santiago Páez de la Torre, Bautista Acevedo y Francisco Regenhardt. Luego ingresaron Benjamín Salva, Juan Mendoza, Bautista Regaldo, Ramiro Colombani, Juan Blanco, Joaquín Cordini, Santiago Chiera y Amadeo Zimmermann.

Recordemos que la USR había caído en su primera presentación en la provincia de Mendoza, frente a la Unión de Rugby de Cuyo por 30 a 9. Por su parte, en cancha de Gimnasia y Esgrima, el seleccionado de la Unión de Rugby de Rosario con un gran segundo tiempo venció a los mendocinos por 31 a 23. Las posiciones quedaron del siguiente modo: Salta 9, Rosario 6, Mendoza 5 y Santa Fe 0.

Panorama Campeonato Argentino Juvenil 2026

Zona Campeonato

Santafesina 12 – 38 Salta

Rosario 31 – 23 Cuyo

Buenos Aires 31 – 10 Cordobesa

Tucumán 59-22 Uruguay

Zona Ascenso

Mar del Plata 99 – 0 Oeste

Sanjuanina 24 – 68 Chile

Nordeste 31 – 28 Alto Valle

Entrerriana 24-15 Austral

Próxima fecha:

Zona Campeonato

Buenos Aires vs. Tucumán

Cordobesa vs. Uruguay

Santafesina vs. Rosario

Salta vs. Cuyo

Zona Ascenso

Alto Valle vs. Entrerriana

Nordeste vs. Austral

Sanjuanina vs. Mar del Plata

Chile vs. Oeste