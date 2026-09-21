Santa Fe RC y CRAI consiguieron festejar en el Regional del Litoral

Por la fecha 15 del Top 10 del interuniones litoraleño, en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby venció a Jockey de Venado Tuerto, mientras que CRAI hizo lo propio ante Old Resian en Grantfield

Saldo positivo para los equipos de la Unión Santafesina de Rugby en el principal estamento del 26° Torneo Regional del Litoral, ya que se registró la victoria de Santa Fe RC y CRAI en sus respectivos compromisos frente a Jockey de Venado Tuerto y Old Resian respectivamente. Por su parte, Duendes sorprendió a Estudiantes en Paraná, y en el parque de la Independencia, GER y Jockey de Rosario terminaron empatados. En el ascenso, Universitario ganó en Ibarlucea, mientras que Alma Juniors cayó de local ante CRAR de Rafaela.

En Sauce Viejo, Santa Fe Rugby consiguió un importante triunfo frente a un duro Jockey Club de Venado Tuerto por 39 a 24 bajo el arbitraje del santafesino Fernando De Feo. Los tricolores fueron superiores, pero siempre contra este tipo de rivales le cuesta más de lo esperado. Lo importante fue haberse recuperado de la derrota sufrida ante Jockey como local, y ante Tala en Córdoba.

Santa Fe Rugby alistó a: Francisco Duranda, Federico Cescut y Tomás García; Bautista Benavides y Guillermo Botta; Tomás Longo, Agustín Trossero e Ignacio Gómez; Juan Cruz Strada y Francisco Ávalos; Agustín Foradini, Valentín Fernández, Santiago Gorla, Santiago Mendicino y Bautista Bejarano. Luego ingresaron Adorni Alzugaray, Joaquín Correa, José Carlos Milesi, Gerónimo González, Gabriel Savino, Marcos Erbetta, Lucas Fertonani, Santiago Quirelli.

En el primer tiempo hubo un try de Santiago Mendicino, uno de Juan Cruz Strada convertido por Mendicino, otro ensayo de Mendicino y el goal de Bejarano, un try de Agustín Foradini convertido por Bejarano, más un penal de Bejarano. En el segundo tiempo, un penal de Bautista Bejarano, un try de Valentín Fernández convertido por Santiago Mendicino.

En Grandfield, el que cortó una racha adversa de dos derrotas consecutivas fue el CRAI, que consiguió vencer a Old Resian de Rosario por 24 a 14 bajo el referato de Luca Solda de la Unión de Rugby de Buenos Aires. Un rival muy duro, muy complicado, que como local se hace fuerte, pero en esta oportunidad los Gitanos conducidos supieron resolver de manera satisfactoria.

Es importante destacar que el centro de la entidad de la autopista, Agustín Giménez, fue el autor de 19 de los 24 puntos cosechados en el sur provincial, y lo otro fue el regreso e ingreso como suplente del medio scrum Alejandro Molinas quien se recuperó de una lesión importante que sufrió jugando para la franquicia Peñarol el Súper Rugby Américas.

CRAI formó con: Joaquín Beron, Enzo Abraham y Ramiro Ibañez; Mariano Torres e Ignacio Parodi; Ramiro Germano, Santiago Carreras y Juan Ignacio Sánchez; Justo González Viescas y Genaro Giombi; Ángel Cassanello, Agustín Giménez, Tomás Funes, Mateo Fauda y Juan Cruz Moretti. Luego ingresaron Elio Gariboldi, Gonzalo Liendo, Esteban Russi, Antonio Carletti, José Ignacio Gálvez, Alejandro Molinas, Francisco Alberto y Franco Pierangelli.

En la primera etapa, para los conducidos por Carlos Martín Matozzo hubo un try y la conversión de Agustín Giménez, más dos penales de Giménez, por lo que se fueron al descanso ganando por 13 a 12. En el complemento hubo un try de Mariano Torres más dos penales de Agustín Giménez.

Por su parte, en la sede central del Parque Urquiza, Estudiantes cayó frente a Duendes de Rosario por 30 a 16, y en la sección la Tortuguita, el Paraná Rowing derrotó a Universitario de Rosario por 34 a 19. En el parque de la Independencia, Gimnasia y Esgrima de Rosario igualó 23 a 23 con Jockey Club en un partido muy picante y muy equilibrado bajo el arbitraje de Pablo Houhton de la URBA.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Duendes 56; Estudiantes de Paraná, Santa Fe Rugby y Jockey Club de Rosario 50; CRAI y Gimnasia y Esgrima de Rosario 40; Paraná Rowing 38, Universitario de Rosario 33, Old Resian 28, Jockey Club de Venado Tuerto 13. En la próxima fecha a disputarse el 10 de octubre jugarán Uni de Rosario con Duendes, Jockey de Rosario con Estudiantes, Jockey de Venado Tuerto con Gimnasia y Esgrima, Rowing con Old Resian, y el clásico entre CRAI con Santa Fe Rugby en la autopista.

Más detalles del Regional del Litoral

Por la fecha 2 de la Copa de Oro del Top 6, en Ibarlucea, Universitario de Santa Fe derrotó a Logaritmo por 26 a 23, mientras que en el polideportivo de la ruta provincial 70, CRAR de Rafaela venció a Alma Juniors de Esperanza por 39 a 33. Además, Caranchos superó como visitante a Provincial por 29 a 15.

Las posiciones quedaron así: CRAR de Rafaela 9 puntos; Universitario SF, 8; Alma Juniors, 7; Los Caranchos, 5; Provincial y Logaritmo, 1 punto. En la próxima fecha jugarán Logaritmo con Provincial, Universitario con Alma Juniors de Esperanza, y CRAR con Caranchos.

Por la Copa de Plata, Gimnasia de Pergamino cayó ante Cha Roga 27-25, Tilcara perdió con La Salle 31-19, mientras que Regatas & Belgrano goleó a Los Pampas de Rufino 54–33. Las posiciones se encuentran así: La Salle, 10 puntos; Los Pampas, y Regatas & Belgrano, 6; Tilcara, 5; Cha Roga, 4 y Gimnasia de Pergamino, 2. En la próxima jornada se medirán: Regatas & Belgrano con Gimnasia de Pergamino, Los Pampas con Tilcara y La Salle Jobson con Cha Roga.