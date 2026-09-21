Uno Santa Fe | Ovación | Santa Fe RC

Santa Fe RC y CRAI consiguieron festejar en el Regional del Litoral

Por la fecha 15 del Top 10 del interuniones litoraleño, en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby venció a Jockey de Venado Tuerto, mientras que CRAI hizo lo propio ante Old Resian en Grantfield

Ovación

Por Ovación

21 de septiembre 2026 · 09:25hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Santa Fe RC derrotó a Jockey Club de Venado Tuerto en Sauce Viejo.

Santa Fe RC derrotó a Jockey Club de Venado Tuerto en Sauce Viejo.

Saldo positivo para los equipos de la Unión Santafesina de Rugby en el principal estamento del 26° Torneo Regional del Litoral, ya que se registró la victoria de Santa Fe RC y CRAI en sus respectivos compromisos frente a Jockey de Venado Tuerto y Old Resian respectivamente. Por su parte, Duendes sorprendió a Estudiantes en Paraná, y en el parque de la Independencia, GER y Jockey de Rosario terminaron empatados. En el ascenso, Universitario ganó en Ibarlucea, mientras que Alma Juniors cayó de local ante CRAR de Rafaela.

Jornada positiva para los equipos santafesinos en el TRL

En Sauce Viejo, Santa Fe Rugby consiguió un importante triunfo frente a un duro Jockey Club de Venado Tuerto por 39 a 24 bajo el arbitraje del santafesino Fernando De Feo. Los tricolores fueron superiores, pero siempre contra este tipo de rivales le cuesta más de lo esperado. Lo importante fue haberse recuperado de la derrota sufrida ante Jockey como local, y ante Tala en Córdoba.

Santa Fe Rugby alistó a: Francisco Duranda, Federico Cescut y Tomás García; Bautista Benavides y Guillermo Botta; Tomás Longo, Agustín Trossero e Ignacio Gómez; Juan Cruz Strada y Francisco Ávalos; Agustín Foradini, Valentín Fernández, Santiago Gorla, Santiago Mendicino y Bautista Bejarano. Luego ingresaron Adorni Alzugaray, Joaquín Correa, José Carlos Milesi, Gerónimo González, Gabriel Savino, Marcos Erbetta, Lucas Fertonani, Santiago Quirelli.

En el primer tiempo hubo un try de Santiago Mendicino, uno de Juan Cruz Strada convertido por Mendicino, otro ensayo de Mendicino y el goal de Bejarano, un try de Agustín Foradini convertido por Bejarano, más un penal de Bejarano. En el segundo tiempo, un penal de Bautista Bejarano, un try de Valentín Fernández convertido por Santiago Mendicino.

En Grandfield, el que cortó una racha adversa de dos derrotas consecutivas fue el CRAI, que consiguió vencer a Old Resian de Rosario por 24 a 14 bajo el referato de Luca Solda de la Unión de Rugby de Buenos Aires. Un rival muy duro, muy complicado, que como local se hace fuerte, pero en esta oportunidad los Gitanos conducidos supieron resolver de manera satisfactoria.

Es importante destacar que el centro de la entidad de la autopista, Agustín Giménez, fue el autor de 19 de los 24 puntos cosechados en el sur provincial, y lo otro fue el regreso e ingreso como suplente del medio scrum Alejandro Molinas quien se recuperó de una lesión importante que sufrió jugando para la franquicia Peñarol el Súper Rugby Américas.

CRAI formó con: Joaquín Beron, Enzo Abraham y Ramiro Ibañez; Mariano Torres e Ignacio Parodi; Ramiro Germano, Santiago Carreras y Juan Ignacio Sánchez; Justo González Viescas y Genaro Giombi; Ángel Cassanello, Agustín Giménez, Tomás Funes, Mateo Fauda y Juan Cruz Moretti. Luego ingresaron Elio Gariboldi, Gonzalo Liendo, Esteban Russi, Antonio Carletti, José Ignacio Gálvez, Alejandro Molinas, Francisco Alberto y Franco Pierangelli.

En la primera etapa, para los conducidos por Carlos Martín Matozzo hubo un try y la conversión de Agustín Giménez, más dos penales de Giménez, por lo que se fueron al descanso ganando por 13 a 12. En el complemento hubo un try de Mariano Torres más dos penales de Agustín Giménez.

Por su parte, en la sede central del Parque Urquiza, Estudiantes cayó frente a Duendes de Rosario por 30 a 16, y en la sección la Tortuguita, el Paraná Rowing derrotó a Universitario de Rosario por 34 a 19. En el parque de la Independencia, Gimnasia y Esgrima de Rosario igualó 23 a 23 con Jockey Club en un partido muy picante y muy equilibrado bajo el arbitraje de Pablo Houhton de la URBA.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Duendes 56; Estudiantes de Paraná, Santa Fe Rugby y Jockey Club de Rosario 50; CRAI y Gimnasia y Esgrima de Rosario 40; Paraná Rowing 38, Universitario de Rosario 33, Old Resian 28, Jockey Club de Venado Tuerto 13. En la próxima fecha a disputarse el 10 de octubre jugarán Uni de Rosario con Duendes, Jockey de Rosario con Estudiantes, Jockey de Venado Tuerto con Gimnasia y Esgrima, Rowing con Old Resian, y el clásico entre CRAI con Santa Fe Rugby en la autopista.

Más detalles del Regional del Litoral

Por la fecha 2 de la Copa de Oro del Top 6, en Ibarlucea, Universitario de Santa Fe derrotó a Logaritmo por 26 a 23, mientras que en el polideportivo de la ruta provincial 70, CRAR de Rafaela venció a Alma Juniors de Esperanza por 39 a 33. Además, Caranchos superó como visitante a Provincial por 29 a 15.

Las posiciones quedaron así: CRAR de Rafaela 9 puntos; Universitario SF, 8; Alma Juniors, 7; Los Caranchos, 5; Provincial y Logaritmo, 1 punto. En la próxima fecha jugarán Logaritmo con Provincial, Universitario con Alma Juniors de Esperanza, y CRAR con Caranchos.

Por la Copa de Plata, Gimnasia de Pergamino cayó ante Cha Roga 27-25, Tilcara perdió con La Salle 31-19, mientras que Regatas & Belgrano goleó a Los Pampas de Rufino 54–33. Las posiciones se encuentran así: La Salle, 10 puntos; Los Pampas, y Regatas & Belgrano, 6; Tilcara, 5; Cha Roga, 4 y Gimnasia de Pergamino, 2. En la próxima jornada se medirán: Regatas & Belgrano con Gimnasia de Pergamino, Los Pampas con Tilcara y La Salle Jobson con Cha Roga.

Santa Fe RC CRAI Regional del Litoral
Noticias relacionadas
estudiantes visita a lanus con rotacion y la mira puesta en los playoffs

Estudiantes visita a Lanús con rotación y la mira puesta en los playoffs

independiente rivadavia visita a barracas central con la obligacion de sumar sin arce

Independiente Rivadavia visita a Barracas Central con la obligación de sumar sin Arce

atletico tucuman visita a aldosivi con la mision de seguir peleando arriba

Atlético Tucumán visita a Aldosivi con la misión de seguir peleando arriba

Con un oro de Falasca y cuatro bronces, la vela Argentina brilló en la Setúbal.

Lucía Falasca sumó un nuevo oro para Argentina en las aguas de la Setúbal

Lo último

Un jugador de River sufrió un desgarro y será baja en la Selección Argentina de Scaloni

Un jugador de River sufrió un desgarro y será baja en la Selección Argentina de Scaloni

Franco Colapinto en F1: cómo será su nuevo desafío en el GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto en F1: cómo será su nuevo desafío en el GP de Azerbaiyán

Los futbolistas que recupera Colón para el próximo partido

Los futbolistas que recupera Colón para el próximo partido

Último Momento
Un jugador de River sufrió un desgarro y será baja en la Selección Argentina de Scaloni

Un jugador de River sufrió un desgarro y será baja en la Selección Argentina de Scaloni

Franco Colapinto en F1: cómo será su nuevo desafío en el GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto en F1: cómo será su nuevo desafío en el GP de Azerbaiyán

Los futbolistas que recupera Colón para el próximo partido

Los futbolistas que recupera Colón para el próximo partido

Unión se aleja de sus objetivos pero todavía puede recuperar terreno

Unión se aleja de sus objetivos pero todavía puede recuperar terreno

El sueldo dura cada vez menos: al 65% de los argentinos se le termina antes del día 20 del mes

El sueldo dura cada vez menos: al 65% de los argentinos se le termina antes del día 20 del mes

Ovación
Juegos Suramericanos 2026: Qué competencias se podrán ver este lunes 21 de septiembre

Juegos Suramericanos 2026: Qué competencias se podrán ver este lunes 21 de septiembre

Marcioni generó profundidad y cumplió con lo que buscaba Delfino en la goleada de Colón

Marcioni generó profundidad y cumplió con lo que buscaba Delfino en la goleada de Colón

A seis fechas del final, Colón se afirma en el Reducido y va por un lugar entre los cuatro primeros

A seis fechas del final, Colón se afirma en el Reducido y va por un lugar entre los cuatro primeros

El wakeboard y el esquí náutico aportaron varias medallas en Santa Fe

El wakeboard y el esquí náutico aportaron varias medallas en Santa Fe

Lucía Falasca sumó un nuevo oro para Argentina en las aguas de la Setúbal

Lucía Falasca sumó un nuevo oro para Argentina en las aguas de la Setúbal

Policiales
Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

Secuestraron 26 ladrillos de marihuana abandonados a la vera de la ruta nacional 11: en la misma zona hace una semana incautaron otros 941 kilos

Secuestraron 26 ladrillos de marihuana abandonados a la vera de la ruta nacional 11: en la misma zona hace una semana incautaron otros 941 kilos

San Justo: la PDI aprehendió a tres mujeres por la presunta venta de drogas en el barrio Reyes

San Justo: la PDI aprehendió a tres mujeres por la presunta venta de drogas en el barrio Reyes

Escenario
Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social