Atlético Tucumán dio el golpe y eliminó al último campeón: luego de llegar a un agónico empate por 1-1, se impuso por 3-2 en los penales ante Independiente Rivadavia, en el estadio Eduardo Gallardón, y se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina. Ahora, aguarda por Platense o Estudiantes de La Plata en la próxima instancia.
Atlético Tucumán eliminó a Independiente Rivadavia y es semifinalista de la Copa Argentina
El Decano dio el batacazo al empatar 1-1 con el elenco mendocino y posteriormente imponerse en la definición desde los 12 pasos
16 de septiembre 2026 · 21:46hs
El Decano está en semifinales
Independiente Rivadavia ganaba con un gol de Alex Arce de penal, pero la historia cambió en los últimos minutos: Alexis Canelo lo empató de cabeza y llevó la serie a los penales. En la definición desde los doce pasos, Luis Ingolotti se vistió de héroe: tapó los remates de Iván Villalba, Alex Vigo y Alex Arce para sellar la clasificación.
Atlético vuelve a semifinales después de nueve años: la última vez fue en 2017, edición en la que llegó a la final. Ahora, el equipo de Julio César Falcioni aguarda por el ganador del encuentro entre Platense y Estudiantes de La Plata en la próxima instancia.