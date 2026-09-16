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Atlético Tucumán eliminó a Independiente Rivadavia y es semifinalista de la Copa Argentina

El Decano dio el batacazo al empatar 1-1 con el elenco mendocino y posteriormente imponerse en la definición desde los 12 pasos

16 de septiembre 2026 · 21:46hs
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Atlético Tucumán se metió en las semifinales de la Copa Argentina.

Atlético Tucumán se metió en las semifinales de la Copa Argentina.

Atlético Tucumán dio el golpe y eliminó al último campeón: luego de llegar a un agónico empate por 1-1, se impuso por 3-2 en los penales ante Independiente Rivadavia, en el estadio Eduardo Gallardón, y se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina. Ahora, aguarda por Platense o Estudiantes de La Plata en la próxima instancia.

El Decano está en semifinales

Independiente Rivadavia ganaba con un gol de Alex Arce de penal, pero la historia cambió en los últimos minutos: Alexis Canelo lo empató de cabeza y llevó la serie a los penales. En la definición desde los doce pasos, Luis Ingolotti se vistió de héroe: tapó los remates de Iván Villalba, Alex Vigo y Alex Arce para sellar la clasificación.

Atlético vuelve a semifinales después de nueve años: la última vez fue en 2017, edición en la que llegó a la final. Ahora, el equipo de Julio César Falcioni aguarda por el ganador del encuentro entre Platense y Estudiantes de La Plata en la próxima instancia.

Atlético Tucumán Independiente Rivadavia Copa Argentina
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