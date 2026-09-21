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Independiente Rivadavia visita a Barracas Central con la obligación de sumar sin Arce

Independiente Rivadavia visita a Barracas Central desde las 19. Berti no podrá contar con Alex Arce, suspendido por cinco amarillas.

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Por Ovación

21 de septiembre 2026 · 11:12hs
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Independiente Rivadavia visita a Barracas Central con la obligación de sumar sin Arce

Independiente Rivadavia afrontará este lunes un partido trascendental ante Barracas Central por la décima fecha del Torneo Clausura. El equipo de Alfredo Berti llega como líder de la tabla anual, aunque varios perseguidores acortaron distancias durante el fin de semana. Además, deberá afrontar el encuentro sin Alex Arce, su goleador y capitán, quien llegó a las cinco amarillas.

LEER MÁS: Atlético Tucumán eliminó a Independiente Rivadavia y es semifinalista de la Copa Argentina

La Lepra quiere sostenerse arriba

El conjunto mendocino buscará recuperarse rápidamente después de la eliminación de la Copa Argentina ante Atlético Tucumán. La derrota significó un golpe para el equipo, que ahora deberá concentrarse en el campeonato local y, especialmente, en conservar su posición de privilegio en la tabla anual.

La ausencia de Arce será una de las principales novedades. El delantero llegó al límite de amonestaciones y deberá cumplir una fecha de suspensión, por lo que Fabrizio Sartori aparece como su reemplazante en el ataque.

Berti mantendría buena parte de la estructura titular, aunque todavía existen dudas en la defensa. Independiente Rivadavia sabe que necesita sumar de a tres para tomar distancia de sus perseguidores y evitar que la pelea por los puestos de arriba se vuelva todavía más ajustada.

Barracas busca cortar una larga racha sin triunfos

Del otro lado estará Barracas Central, que atraviesa una situación diferente. El equipo dirigido por Damián Ayude acumula siete partidos sin conseguir una victoria y necesita reaccionar para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.

La jornada también generó presión sobre Independiente Rivadavia. Rosario Central, Boca y Vélez consiguieron sumar, mientras que Argentinos Juniors cayó ante el Canalla. Con estos resultados, Vélez alcanzó los 48 puntos, misma cantidad que la Lepra, mientras que Boca y Rosario Central quedaron con 47.

Por eso, el encuentro en el estadio Claudio Fabián Tapia aparece como una oportunidad importante para el conjunto mendocino, que buscará mantenerse en lo más alto y recuperar el terreno perdido.

Horario, árbitro, TV y probables formaciones

El partido comenzará a las 19, con arbitraje de Nicolás Lamolina y transmisión de TNT Sports.

Barracas Central: Marcelo Miño; Damián Martín, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Elías Pereyra; Iván Tapia, Dardo Miloc, Tomás Porra, Gonzalo Maroni y Norberto Briasco. DT: Damián Ayude.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez o Alex Vigo, Iván Villalba, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Maximiliano Salas y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Estadio: Claudio Fabián Tapia.

Independiente Rivadavia Barracas Central Arce
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