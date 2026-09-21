Lucía Falasca sumó un nuevo oro para Argentina en las aguas de la Setúbal

La regatista se consagró campeona en la clase ILCA 6 y sumó una nueva medalla de oro para Argentina en los Juegos Suramericanos 2026

Con un oro de Falasca y cuatro bronces, la vela Argentina brilló en la Setúbal.

La Laguna Setúbal volvió a ser escenario de una jornada destacada de los Juegos Suramericanos 2026 . En sus aguas, la argentina Lucía Falasca se consagró campeona en la clase ILCA 6 femenina, con 15 puntos netos, y sumó una nueva medalla de oro para la delegación.

La competencia de vela permitió, además, mostrar las particularidades de la Setúbal como escenario deportivo. Las jornadas estuvieron marcadas por poco viento y mucha corriente, condiciones que exigieron a los atletas y que al mismo tiempo, hicieron de la competencia un desafío particular.

En ese aspecto, Falasca hizo referencia a las complicadas condiciones en las que le tocó competir: “Fue duro, la verdad. Fueron regatas de muy poquito viento, mucha corriente, que sabíamos que iba a ser así, pero son las condiciones en las que estamos habituados a navegar”, explicó.

La deportista también destacó que esas condiciones permitieron equiparar la flota y valoró especialmente la jornada final: “Hoy por suerte sopló, entró un poco más de viento, recién al final se calmó y pudimos completar todas las regatas”.

Para Falasca, además, la jornada tuvo un componente especial por su vínculo con la provincia. “Yo vine a competir hace 20 años en un campeonato de Optimist, las condiciones para los regatistas han mejorado muchísimo”, recordó.

Gran trayectoria

Lucía Falasca, representante argentina en los Juegos Olímpicos de Río 2016, Tokio 2020 y París 2024, cosecha además medallas panamericanas y sudamericanas a lo largo de su carrera. En Santa Fe volvió a subir a lo más alto del podio, acompañada por Caterina Romero, quien obtuvo la medalla de plata, y la brasileña Valentina Guimaraes, ganadora del bronce.

Una jornada especial para la vela argentina

La premiación tuvo un significado especial para Lucía Falasca: Cecilia Carranza, referente de la vela argentina y campeona olímpica, fue la encargada de entregarle la medalla.

En ese sentido Carranza, que también fue parte de la jornada en la laguna Setúbal, destacó la emoción de acompañar este momento desde otro lugar: “Hoy fue una emoción enorme entregar una medalla nada más y nada menos, por ejemplo, que a Lucía Falasca, que sus primeros viajes internacionales los hizo conmigo, los hicimos juntas”.

“Fuimos compañeras de equipo, fuimos rivales, hubo roces y hubo una amistad, una amistad que sigue hasta hoy. Y hoy le estoy entregando una medalla. Es como que el deporte es un ciclo muy lindo y creo que vale la pena disfrutar cada etapa”, agregó.

El encuentro entre ambas también dejó una escena cargada de emoción después de la premiación. “Nos dijimos que nos queremos mucho, que es una de las cosas más lindas que te deja el deporte”, contó Carranza.

La Setúbal, protagonista de la competencia

La experiencia de los deportistas permitió poner en valor las condiciones naturales de Santa Fe para el desarrollo de disciplinas náuticas.

En la clase ILCA 7 masculina, el oro fue para el peruano Stefano Peschiera, quien consiguió su segundo título consecutivo en los Juegos Suramericanos. La medalla de plata fue para el brasileño Philipp Grochtmann y el bronce para el argentino Francisco Guaragna Rigonat.

Peschiera destacó la experiencia de competir en la ciudad y valoró las características del escenario santafesino. “Felices de estar acá compitiendo en Santa Fe, en unos Juegos Suramericanos. Son mis terceros Juegos Suramericanos, mi segundo oro consecutivo, así que feliz de estar aquí compitiendo, representando a mi país y en Santa Fe, que nos ha tratado muy bien”, expresó.

El atleta peruano también contó que debió realizar una preparación específica para afrontar las condiciones de la laguna Setúbal: “Yo vengo entrenando en Estados Unidos y fuimos a un río específicamente con corriente, parecido a este, para poder entrenar en condiciones similares, porque si no se te puede complicar”.

Peschiera ya piensa en los próximos desafíos de su carrera y en la clasificación para los próximos Juegos Olímpicos: “Los Ángeles 2027 serían mis cuartos Juegos Olímpicos y la idea es repetir la medalla de París 2024”.