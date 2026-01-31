Atlético Tucumán y Huracán buscan despegar en el Torneo Apertura Atlético Tucumán será local ante Huracán este sábado en el Monumental José Fierro por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026. Por Ovación 31 de enero 2026 · 17:17hs

Atlético Tucumán y Huracán se enfrentarán este sábado desde las 22.00, en el Estadio Monumental José Fierro, por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026. Ambos llegan sin triunfos en el certamen y necesitan sumar para enderezar el rumbo y evitar complicaciones tempranas en la tabla.

El presente de Atlético Tucumán y Huracán en el Torneo Apertura El Decano, dirigido por Hugo Colace, todavía no logró trasladar al campeonato el buen rendimiento mostrado en la pretemporada. Tras una derrota polémica ante Independiente Rivadavia y un empate sin goles frente a Central Córdoba, el equipo mostró pasajes de dominio, pero careció de eficacia. Para este compromiso, Atlético Tucumán no podrá contar con Ramiro Ruíz Rodríguez, quien se recupera de una lesión en la rodilla derecha.

El Globo atraviesa un inicio irregular bajo la conducción de Diego Martínez. Luego de empatar ante Banfield y caer frente a Independiente Rivadavia, buscará hacerse fuerte en Tucumán con la potencia ofensiva de Óscar Cortés y Jordy Caicedo, dos de sus refuerzos destacados. Huracán tendrá bajas sensibles: Thaiel Peralta, suspendido, y Wanchope Ábila, transferido en este mercado de pases. Probables formaciones de Atlético Tucumán vs Huracán Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari, Gastón Suso, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Kevin Ortiz, Ezequiel Ham; Franco Nicola, Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. DT: Hugo Colace. Huracán: Hernán Galíndez; Federico Vera, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Alejandro Martínez, Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil, Óscar Cortés; Eric Ramírez y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez. Horario, TV y árbitro Hora: 22.00

22.00 TV: ESPN Premium

ESPN Premium Árbitro: Felipe Viola

Felipe Viola VAR: Juan Pablo Loutau

Juan Pablo Loutau Estadio: Monumental José Fierro