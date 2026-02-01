Uno Santa Fe | Ovación | Atlético Tucumán

Atlético Tucumán y Huracán repartieron puntos en el Apertura 2026

El Decano y el Globo empataron 1-1 en el Monumental José Fierro por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026 y siguen sin despegar en la tabla.

Ovación

Por Ovación

1 de febrero 2026 · 00:24hs
Atlético Tucumán y Huracán repartieron puntos en el Apertura 2026

Atlético Tucumán y Huracán no pudieron cortar la racha adversa e igualaron 1-1 en el Monumental Presidente José Fierro, por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026. El encuentro tuvo al VAR como protagonista y ambos goles llegaron desde el punto penal, reflejo de un duelo intenso y discutido.

Atlético Tucumán vs Huracán: un empate marcado por el VAR

El partido fue parejo y con momentos de tensión. Atlético Tucumán intentó asumir el protagonismo, mientras que Huracán apostó a un desarrollo más cauteloso. Las decisiones arbitrales, apoyadas por la tecnología, terminaron siendo determinantes en el resultado final.

El Decano abrió el marcador sobre el cierre del primer tiempo. A los 50 minutos, Leandro Díaz transformó en gol un penal sancionado tras revisión del videoarbitraje, desatando el festejo local. En el complemento, el Globo respondió por la misma vía: a los 20 minutos, Jordy Caicedo ejecutó con precisión otro penal, también validado por el VAR, para sellar el 1-1 definitivo.

Atlético Tucumán y Huracán, sin victorias en el Apertura

Con este resultado, Atlético Tucumán y Huracán continúan sin triunfos en el Torneo Apertura 2026 y siguen en deuda desde lo futbolístico. Ambos suman 2 puntos y necesitan mejorar su rendimiento para comenzar a escalar en la tabla.

En la próxima fecha, Huracán, dirigido por Diego Martínez, será local ante San Lorenzo en una nueva edición del clásico, mientras que Atlético Tucumán, bajo el mando de Hugo Colace, visitará a Sarmiento de Junín. El empate dejó un sabor amargo y la urgencia de resultados empieza a pesar.

Atlético Tucumán Huracán
