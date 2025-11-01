El tenista Félix Auger-Aliassime venció por 7-6 (3) y 6-4 a Alexander Bublik en las semifinales del Masters 1000 de París y es el primer finalista del certamen.
Auger-Aliassime es el primer finalista del Masters 1000 de París
Auger-Aliassime espera rival en la final
El canadiense, número 10 del mundo, mostró solidez en los momentos decisivos y cerró el partido en 1 hora y 36 minutos para avanzar a su segunda final de Masters 1000, tras Madrid 2024.
Con este resultado, Auger-Aliassime podría asegurar su boleto a las ATP Finals si conquista el título en París. Si no lo logra, deberá jugar su última carta la próxima semana en Metz.
El canadiense, pelea su puesto al torneo frente al italiano Lorenzo Mussetti, que al ya haber quedado eliminado, no tiene chances de seguir sumando puntos, por lo que la ventaja en el tramo final, está de su lado.
Además de acercarse a Turín, Auger-Aliassime amplió su ventaja en el historial ante Bublik, a quien ahora domina 4-2. El kazajo, que venía de eliminar a Alex de Miñaur, quedó sin opciones de clasificación directa al ATP Finals, aunque aún podría ingresar como suplente según su ranking final.
La definición del Masters 1000 de París espera ahora por el ganador del duelo entre Sinner y Zverev, en una final que podría ser determinante para el futuro inmediato de Auger-Aliassime.