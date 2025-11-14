Auger-Aliassime, rival de Alcaraz en las semifinales de las ATP Finals

Uno Santa Fe | Ovación | ATP Finals

14 de noviembre 2025 · 19:30hs
El canadiense Felix Auger-Aliassime venció este viernes al alemán Alexander Zverev y será el rival del español Carlos Alcaraz en las semifinales de las ATP Finals 2025. Fue por 6-4 y 7-6 en Turín y cerró su fase de grupos con una de sus mejores actuaciones del año. Para Zverev, la derrota significó un flojo cierre de temporada.

Aliassime impuso condiciones desde el inicio. Aprovechó las dudas del alemán en los momentos de mayor presión y tomó el primer set tras un quiebre en el juego final.

Zverev mostró nuevamente dificultades para sostener su nivel en instancias decisivas, un problema que lo ha acompañado durante toda la temporada pese a su posición en el ranking.

El segundo parcial mantuvo la misma tendencia. El canadiense dispuso de varias oportunidades para romper el saque, pero Zverev logró sostenerse a fuerza de defensa y servicio. Sin embargo, en el desempate, la mayor determinación de Aliassime marcó la diferencia y selló su clasificación entre los cuatro mejores del torneo.

El alemán cerró el año con más interrogantes que avances, mientras que Aliassime afrontará mañana el desafío de medirse con Alcaraz, número uno del mundo y principal favorito al título en Turín.

Sinner le ganó a Shelton y cerró una fase de grupos perfecta en las ATP Finals

El italiano Jannik Sinner (2°) superó sin mayores inconvenientes al estadounidense Ben Shelton (5°) y cerró una fase de grupos perfecta en las ATP Finals, el torneo que enfrenta a los ocho mejores tenistas del año.

Sinner, que venía de vencer sin problemas al canadiense Félix Auger-Aliassime (8°) y al alemán Alexander Zverev (3°), se impuso por 6-3 y 7-6(3), luego de una hora y 34 minutos de juego.

El encuentro comenzó muy favorable para Sinner, que consiguió un quiebre de entrada para tomar una rápida ventaja. De esta manera, el italiano mantuvo sus siguientes turnos de servicio y consiguió una nueva ruptura en el noveno game para obtener un cómodo 6-3.

En la segunda manga, Shelton levantó mucho el nivel, pero estuvo lejos de poner contra las cuerdas a Sinner. Solo logró forzar un tie-break, donde el campeón defensor de las ATP Finals se impuso fácilmente por 7-3 para quedarse con el triunfo luego de poco más de una hora y media de partido.tWh9MQ

Esta victoria le permitió a Sinner cerrar una fase de grupos perfecta en la que no cedió sets, mientras que Shelton, que finalizará el 2025 como número 9 del mundo, terminó con un saldo negativo de tres derrotas en igual cantidad de partidos.

El rival de Sinner en las semifinales será el canadiense Alex de Miñaur (7°), quien consiguió la clasificación este jueves luego de su triunfo ante el estadounidense Taylor Fritz (6°

