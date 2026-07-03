Las piezas claves de Colón que jugarán un partido límite contra Deportivo Madryn

Colón se prepara para afrontar una visita riesgoza ante Deportivo Madryn y hay varias piezas que jugarán condicionados

Colón no solo tendrá que superar un exigente examen futbolístico este domingo frente a Deportivo Madryn por la 19ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional , ya también deberá prestar atención al aspecto disciplinario, ya que dos habituales titulares llegan en capilla.

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Dos más que deben cuidarse en Colón

Se trata de Ignacio Antonio y Leandro Allende, quienes acumulan cuatro amonestaciones y jugarán con el riesgo de perderse el siguiente compromiso. Deportivo Madryn suele imponer un ritmo intenso cuando juega como local y Colón necesitará firmeza para intentar regresar a Santa Fe con un resultado positivo.

Allende tiene cuatro amarillas en Colón. IG caestudiantes

El cuerpo técnico sabe que los dos jugadores son piezas importantes dentro de la estructura del equipo. Antonio aporta equilibrio y dinámica en la mitad de la cancha, mientras que Allende se consolidó como una alternativa confiable en el lateral, por lo que una eventual suspensión representaría un nuevo dolor de cabeza para Medrán.

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El plantel rojinegro ya emprendió viaje rumbo a Chubut con el objetivo de dejar atrás el duro traspié sufrido frente a Chaco For Ever y volver a sumar fuera de casa, una materia pendiente que comenzó a pesar en la pelea por los puestos de arriba. En caso de recibir una quinta tarjeta amarilla, Antonio y Allende no podrán estar presentes en el encuentro correspondiente a la 20ª fecha, cuando Colón reciba en el estadio Brigadier López a Central Norte.

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Más allá de esa amenaza disciplinaria, el foco principal estará puesto en un duelo que puede marcar el rumbo del Sabalero en el campeonato. Sumar en Puerto Madryn significaría recuperar terreno y confianza, aunque para lograrlo también será clave que sus futbolistas sepan jugar con la intensidad justa y eviten bajas que puedan complicar los próximos compromisos.