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Hidrovía: Santa Fe pisa fuerte en Buenos Aires y exige el control técnico de la licitación

Tras una cumbre clave en Buenos Aires, funcionarios locales destacaron que el nuevo órgano evitará la burocracia y canalizará la voz de las provincias. Santa Fe aportará el conocimiento de sus universidades públicas para auditar el dragado y balizamiento.

24 de mayo 2026 · 16:17hs
Hidrovía: Santa Fe pisa fuerte en Buenos Aires y exige el control técnico de la licitación. Imagen ilustrativa

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Hidrovía: Santa Fe pisa fuerte en Buenos Aires y exige el control técnico de la licitación. Imagen ilustrativa

El Gobierno de Santa Fe formó parte en Buenos Aires de una reunión clave organizada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, en la que se evaluaron las propuestas presentadas en la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay.

La Provincia destacó los avances hacia la creación del Consejo de Control, un órgano técnico y federal que permitirá dar seguimiento al futuro contrato de concesión, fortalecer la transparencia del proceso y garantizar la participación efectiva de provincias, usuarios y sectores técnicos. El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccni, luego de la reunión, valoró el trabajo en conjunto “porque nunca se hizo el seguimiento como debía hacerse en los últimos 30 años. Hace falta un órgano que reciba información, formule observaciones técnicas, active alertas y canalice la voz de las provincias, los usuarios y los expertos”.

LEER MÁS: Hidrovía: Santa Fe propone un órgano de control sin burocracia, con sede en Rosario y respaldo productivo

En representación de Santa Fe estuvo el subsecretario de Transporte y Logística, Jorge Henn, quien también señaló la importancia de la creación del consejo mediante “un acto administrativo, firmado, publicado en el Boletín Oficial y en la web. Será un acto administrativo que todos tendrán en la mano para hacer valer sus derechos”.

Henn agregó que “la idea es trabajar vía comisiones, con representación de provincias, usuarios y sectores sociales y estatales. Estamos tratando de evitar burocracia: representatividad y celeridad, ese es el equilibrio”.

Funciones operativas y prácticas

Puccini remarcó que la participación no responde a razones simbólicas. “Santa Fe va a formar parte del Consejo de Control por alineación entre territorio, impacto, capacidad técnica y responsabilidad pública. La Hidrovía necesita control técnico, participación federal y presencia territorial. Y Santa Fe tiene que estar porque es donde la Hidrovía se transforma en producción, empleo, puertos y logística”, sostuvo el ministro.

El Consejo se organizará mediante comisiones específicas en seguridad, ambiente, dragado, balizamiento y normativa, con representación de provincias, usuarios, organizaciones sociales, sectores técnicos y organismos estatales. “El Consejo de Control debe ser un ámbito estable para analizar información operativa, detectar desvíos tempranos y comparar lo ejecutado con lo comprometido”, ampliaron.

Finalmente, Puccini valoró el aporte técnico santafesino: “Las universidades públicas de Santa Fe tienen antecedentes directos en especificaciones técnicas de dragado, señalización de la Vía Navegable Troncal, batimetría, logística y ambiente. Santa Fe viene a ofrecer una plataforma técnica existente para que el Consejo funcione con solvencia”.

Antecedentes

La Hidrovía Paraná-Paraguay es el principal corredor logístico del país, por donde circula más del 80 % de las exportaciones agroindustriales. En los últimos meses, el Gobierno Nacional avanzó en la licitación de la Vía Navegable Troncal, con ofertas de las empresas Jan de Nul y DEME que implican una rebaja cercana al 15 % en los costos logísticos. En paralelo, se definió la creación del Consejo de Control como ámbito de seguimiento, con participación de provincias, usuarios y sectores técnicos. El Gobierno de Santa Fe, desde la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Gustavo Puccini, viene pidiendo protagonismo en el proceso de licitación y control, defendiendo un modelo federal, eficiente y seguro. Un tercio de la Hidrovía -unos 849 km de los 3.442 km totales- pasa por la ribera de Santa Fe, lo que convierte a la provincia en el corazón del sistema logístico nacional.

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