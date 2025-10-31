Avanza la disputa de la fecha 10 del Clausura Chijí Serenotti

Este sábado 1° de noviembre se completará el capítulo 10 del Clausura de Primera A de Liga Santafesina en donde Sportivo Guadalupe buscará recuperarse ante La Perla del Oeste.

Tal como se anticipó, la 10° fecha del Torneo Clausura de Primera A Norberto Serenotti de Liga Santafesina se puso en marcha el pasado miércoles por la noche con la victoria por el interzonal de Colón de San Justo sobre Sanjustino en el clásico del Portón del Norte por 3 a 0 en el Mercedes Alesso de Bieler. Ambos elencos adelantaron sus compromisos por la disputa del Regional Federal Amateur.

Este sábado 1° de noviembre el certamen liguista tendrá su continuidad. En el estadio Eladio Romeo Rosso, Sportivo Guadalupe buscará recuperarse de la caída en barrio Mataderos por 5 a 2 frente a Sanjustino, cuando reciba a La Perla del Oeste que el pasado marte derrotó a Colón en Recreo Sur por 2 a 0.

Por la Zona 1, en el ex predio de la Fiat, Academia Cabrera recibirá a Ciclón Racing, mientras que Ateneo Inmaculada lo hará en la autopista ante el Pistolero, y en la Colonia San José, Universidad se cruzará con Independiente de Santo Tomé. En barrio Transporte, el descendido Pucará jugará frente a Nobleza de Recreo.

En cuanto a la Zona 2, en Cabaña Leiva, La Salle Jobson se cruzará con Cosmos, y en el barrio Sur, Nacional lo hará con Newell´s de barrio Roma. En Independiente de Santo Tomé, El Quillá jugará con Vecinal Gálvez, y a las 12, en el predio 4 de Junio, en la autopista, Colón de Santa Fe será anfitrión de Ciclón Norte de Cayastá.

-Programación 10° fecha

Sábado 1 de noviembre

10.00 Reserva – 12.00 Primera

Colón – Ciclón Norte, en el predio 4 de Junio

14.00 Reserva – 16.00 Primera

Pucará – Deportivo Nobleza

Unión – Juventud Unida

Universidad – Independiente

Ateneo Inmaculada – Gimnasia y Esgrima

Academia AC – Ciclón Racing

Sportivo Guadalupe – La Perla del Oeste

Náutico El Quillá – Vecinal Gálvez, en Santo Tomé, cancha de Independiente

La Salle Jobson – Cosmos

Nacional – Newell’s Old Boys

-Posiciones:

-Zona 1: Colón de San Justo 28; Unión e Independiente 16; Gimnasia y Esgrima y Ciclón Racing 15; Ateneo Inmaculada 12, Universidad y Academia Cabrera 11; Pucará 10, Nobleza 7, Juventud Unida 3.

-Zona 2: Sportivo Guadalupe 21, Sanjustino 19, La Perla del Oeste 17, La Salle Jobson 13, Nacional 12, Colón 11, Cosmos 10, Ciclón Norte 9, Newell´s 7, Vecinal Gálvez 6.