En el Roque Otrino, Colón superó a Alma Juniors por 77 a 58, para instalarse en la gran final del Torneo Apertura A1.
Apertura A1: Colón espera rival para definir el título
Colón le ganó a Alma Juniors por 77-58, en el Roque Otrino y se convirtió en el primer finalista del Torneo Apertura A1.
Por Ovación
Ahora, el Sabalero recién conocerá su rival el viernes 26 de junio, cuando en el Cuna de Matadores se juegue el desempate entre Sanjustino y Gimnasia.
Síntesis de Colón - Alma Juniors
COLÓN 77: Joaquín Fernández 13, Bautista Fernández 20, Germán González 7, Alan De la Rúa 7, Thiago Chemez 16 (FI) Santiago Costa 4, Franco Mierke 8, Bautista Debona 2, Adrián Herrera 0, Juan Orona 0, Juan Mantovani 0, Martín Alberini 0. DT: Leandro Spies.
ALMA 58: Ignacio Morelli 5, Facundo Rittiner 8, Augusto Parola 2, Nicolás Bravo 17, Facundo Breques 12 (FI) Mariano Maine 4, Lucas Lauxmann 2, Juan Bello 5, Felipe Perren 3, Stefano Castoldi 0, Santiago Blainq 0. DT: Sebastián Puñet.
Parciales: 27-17, 40-33 y 63-44.
Árbitros: Danilo Molina, Jorge Meza y Silvio Guzmán.
Cancha: Roque Otrino.