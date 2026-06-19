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Apertura A1: Colón espera rival para definir el título

Colón le ganó a Alma Juniors por 77-58, en el Roque Otrino y se convirtió en el primer finalista del Torneo Apertura A1.

Ovación

Por Ovación

19 de junio 2026 · 07:20hs
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Apertura A1: Colón espera rival para definir el título

En el Roque Otrino, Colón superó a Alma Juniors por 77 a 58, para instalarse en la gran final del Torneo Apertura A1.

Ahora, el Sabalero recién conocerá su rival el viernes 26 de junio, cuando en el Cuna de Matadores se juegue el desempate entre Sanjustino y Gimnasia.

Síntesis de Colón - Alma Juniors

COLÓN 77: Joaquín Fernández 13, Bautista Fernández 20, Germán González 7, Alan De la Rúa 7, Thiago Chemez 16 (FI) Santiago Costa 4, Franco Mierke 8, Bautista Debona 2, Adrián Herrera 0, Juan Orona 0, Juan Mantovani 0, Martín Alberini 0. DT: Leandro Spies.

ALMA 58: Ignacio Morelli 5, Facundo Rittiner 8, Augusto Parola 2, Nicolás Bravo 17, Facundo Breques 12 (FI) Mariano Maine 4, Lucas Lauxmann 2, Juan Bello 5, Felipe Perren 3, Stefano Castoldi 0, Santiago Blainq 0. DT: Sebastián Puñet.

Parciales: 27-17, 40-33 y 63-44.

Árbitros: Danilo Molina, Jorge Meza y Silvio Guzmán.

Cancha: Roque Otrino.

Colón Alma Juniors Apertura
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