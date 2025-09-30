Báez y un peligroso debut en el Masters 1000 de Shanghái ante Zhang

El octavo Masters 1000 de la temporada contará con la presencia de seis argentinos.

El tenista argentino Sebastián Báez , de muy flojo 2025, tendrá un peligroso debut en el Masters 1000 de Shanghái , ya que se enfrentará con el local Zhizhen Zhang .

Báez irá en busca de su segundo triunfo este año en un torneo de Masters 1000 , ya que en todos los que disputó se despidió en su debut a excepción del de Cincinnati, en el que derrotó al belga David Goffin en la primera ronda para después caer frente al canadiense Gabriel Diallo.

El argentino viene de caer en la primera ronda del ATP 500 de Tokio, torneo en el que fue superado por el español y número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, quien terminó consagrándose campeón.

El encuentro entre Báez y Zhang, que será el único del día con algún representante albiceleste, está programado para no antes de las 7:30 (hora de Argentina).

Los otros argentinos que disputarán este torneo son Francisco Cerúndolo (19°), Camilo Ugo Carabelli, Mariano Navone, Juan Manuel Cerúndolo y Francisco Comesaña. El primero de ellos, al ser el único preclasificado, debutará en la segunda ronda, instancia en la que tendrá como oponente al ganador del partido entre el francés Adrian Mannarino y el italiano Matteo Berrettini.

Por su parte, Ugo Carabelli, Navone, Comesaña y Cerúndolo jugarán el jueves ante los franceses Térence Atmane, Valentin Royer y Ugo Blanchet, y el chino Yunchaoteke Bu, respectivamente.

El Masters 1000 de Shanghái pierde a su gran candidato

El torneo que se disputa en la capital de china no contará con la presencia del número 1 del mundo, el español Carlos Alcaraz, quien se bajó luego de su título en el ATP 500 de Tokio por molestias en su tobillo.

De esta manera, el principal aspirante a quedarse con el título será el italiano, segundo en el escalafón mundial y ganador de la última edición, Jannik Sinner, aunque tampoco hay que descartar al serbio Novak Djokovic (5°).

Más abajo figuran el alemán Alexander Zverev (3°) y el estadounidense Taylor Fritz (4°).