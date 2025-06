Bagnis y Olivo, los primeros invitados del AAT Challenger Santa Fe

Dos ex jugadores de Copa Davis son los primeros invitados para el cuadro principal del AAT Challenger Santander edición Santa Fe , que se llevará a cabo de l 8 al 15 de junio sobre las canchas de polvo de ladrillo del Santa Fe Lawn Tennis Club: Facundo Bagnis y Renzo Olivo se unirán de esta manera a -al menos- otros 13 tenistas argentinos que disputarán el título del certamen santafesino, además de aquellos que se sumen desde la fase de clasificación y el tercer y último invitado que se anunciará en los próximos días.

Bagnis ocupó el puesto 55 del escalafón mundial, fue finalista en los ATP de Santiago en 2021 y Córdoba en 2024, cuenta con 17 títulos del ATP Challenger Tour, entre los que se destacan sus dos consagraciones en Buenos Aires, en 2016 y 2024. Miembro de la Selección Argentina de Tenis YPF en los Qualifiers ante Finlandia en 2023, el zurdo de Armstrong será una de las máximas atracciones del certamen que se disputará en su provincia natal.

Tras estar fuera del circuito durante ocho meses por una lesión en su rodilla, Bagnis alcanzó los cuartos de final en el AAT Challenger Santander edición Tucumán. Sobre la invitación al Challenger de Santa Fe, expresó: “Estoy muy contento por recibir la invitación para el Challenger de Santa Fe. Quiero agradecer a la Asociación Argentina de Tenis y a la organización del torneo. Es muy importante y de gran ayuda contar con este tipo de competencias en Argentina. Personalmente, me permiten sumar tiempo, volumen y horas de juego en cancha para mi regreso al circuito, con el objetivo de recuperar mi ranking y el nivel de juego que siempre he tenido. Jugar en Santa Fe es como jugar en mi casa, a menos de dos horas de mi pueblo, y es una alegría enorme poder disfrutarlo con la gente que siempre me apoya”.

image.png Facundo Bagnis, de Amstrong, recibió el wildcard para el main draw en el Santa Fe Lawn Tennis Club.

Olivo, nacido hace 33 años en Rosario, alcanzó su mejor marca en el escalafón mundial en 2017, la temporada siguiente a la consagración argentina en la Copa Davis, de la que fue uno de los siete jugadores participantes (disputó la primera ronda frente a Polonia). En aquella oportunidad, ocupó el puesto 78 del ranking, luego de ser semifinalista en el ATP 500 de Hamburgo 2016. La misma instancia alcanzaría en el ATP 250 de Santiago 2020 (tras superar la etapa de clasificación). En el ATP Challenger Tour consiguió tres títulos, entre ellos el de Buenos Aires en 2016. La última semana conquistó el M25 de Orlando.

Sobre la invitación para ser parte del cuadro principal, Olivo comentó: “Agradezco a la AAT por haberme otorgado la invitación para el Challenger de Santa Fe. Es una oportunidad muy linda para mí. También quiero agradecer a la provincia; ojalá que nos puedan acompañar en este torneo, que tendrá un gran nivel”.

Lista jugadores clasificación

Olivo, Renzo (ARG) 351

Farjat, Tomas (ARG) 504

Ribeiro, Eduardo (BRA) 505

La Serna, Juan Manuel (ARG) 507

Gerch, Lucas (GER)

Kuzuhara, Bruno (USA) 537

Huertas del Pino, Conner (PER) 547

Rodríguez, Lorenzo Joaquín (ARG) 558

Estevez, Juan (ARG) 569

Blanch, Dali (USA) 593

Barreto Sanchez, Diego Augusto (ESP) 634

Monzón, Ignacio (ARG) 638

Zhukov, Maxim 640

Gómez, Juan Sebastian (COL) 519

Aboian, Leonardo (ARG) 655

Baadi, Taha (MAR) 666

Milavsky, Daniel (USA) 678

Giménez, Igor (BRA) 689

Rodrigues, Pedro (BRA) 694

Tobon, Miguel (COL) JR 11