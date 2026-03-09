El "Dibu" Martínez bajo investigación en Inglaterra por publicidad vinculada a apuestas

El arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez , figura del Aston Villa y campeón del mundo con la Selección, quedó en el centro de una investigación en Inglaterra. La Football Association (FA) analiza si el futbolista incumplió el código de conducta sobre apuestas deportivas tras promocionar una plataforma vinculada a competiciones en las que participa.

Según reveló el medio británico The Athletic, la FA revisa el vínculo comercial entre Martínez y la plataforma Bplay , empresa de la que el arquero es embajador desde hace aproximadamente un año y medio.

Durante ese período, el futbolista participó en distintas campañas publicitarias y piezas promocionales para la compañía. El punto que despertó la atención de la federación inglesa es que el servicio ofrece cuotas y apuestas relacionadas con torneos del fútbol europeo, entre ellos la Premier League, la FA Cup y la Europa League, competiciones en las que el Aston Villa compite esta temporada.

Qué dicen las normas del fútbol inglés sobre apuestas

El reglamento disciplinario del fútbol inglés establece restricciones claras para los jugadores profesionales respecto a la promoción de actividades vinculadas al juego. En particular, prohíbe que un futbolista publicite o promueva apuestas relacionadas con competiciones en las que participa.

La normativa señala que ningún participante puede anunciar o promover personalmente actividades de apuestas prohibidas por las reglas vigentes, un punto que la FA analiza ahora en el caso del arquero argentino. Por el momento, el organismo reconoció que está al tanto de la situación, aunque no confirmó si iniciará un proceso formal ni cuáles podrían ser las eventuales sanciones.

Posible sanción económica y antecedentes en la Premier League

De comprobarse una infracción, Martínez podría enfrentar una sanción económica, tal como ocurrió en casos similares dentro del fútbol inglés. La Premier League ya registró antecedentes de castigos a futbolistas por promocionar casas de apuestas. Uno de los casos más recordados fue el del defensor colombiano Yerry Mina, quien en 2019 recibió una multa tras aparecer en una publicidad de apuestas difundida en su país.

La contradicción con los patrocinadores de clubes en Inglaterra

El posible conflicto también vuelve a poner el foco en la relación entre el fútbol inglés y las empresas de apuestas. Paradójicamente, el Aston Villa luce actualmente en su camiseta a Betano como patrocinador principal.

Sin embargo, esa situación tiene fecha de vencimiento. La Premier League ya anunció que a partir de la temporada 2026-27 se prohibirá la presencia de casas de apuestas en el frente de las camisetas, una medida que obligará a los clubes a buscar nuevas fuentes de patrocinio.