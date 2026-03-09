Uno Santa Fe | Ovación | Martínez

El "Dibu" Martínez bajo investigación en Inglaterra por publicidad vinculada a apuestas

La Federación inglesa analiza si Emiliano Martínez infringió normas sobre apuestas al promocionar una conocida plataforma.

Ovación

Por Ovación

9 de marzo 2026 · 14:40hs
El Dibu Martínez bajo investigación en Inglaterra por publicidad vinculada a apuestas

El arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez, figura del Aston Villa y campeón del mundo con la Selección, quedó en el centro de una investigación en Inglaterra. La Football Association (FA) analiza si el futbolista incumplió el código de conducta sobre apuestas deportivas tras promocionar una plataforma vinculada a competiciones en las que participa.

Investigación de la FA por publicidad de apuestas

Según reveló el medio británico The Athletic, la FA revisa el vínculo comercial entre Martínez y la plataforma Bplay, empresa de la que el arquero es embajador desde hace aproximadamente un año y medio.

Durante ese período, el futbolista participó en distintas campañas publicitarias y piezas promocionales para la compañía. El punto que despertó la atención de la federación inglesa es que el servicio ofrece cuotas y apuestas relacionadas con torneos del fútbol europeo, entre ellos la Premier League, la FA Cup y la Europa League, competiciones en las que el Aston Villa compite esta temporada.

Qué dicen las normas del fútbol inglés sobre apuestas

El reglamento disciplinario del fútbol inglés establece restricciones claras para los jugadores profesionales respecto a la promoción de actividades vinculadas al juego. En particular, prohíbe que un futbolista publicite o promueva apuestas relacionadas con competiciones en las que participa.

La normativa señala que ningún participante puede anunciar o promover personalmente actividades de apuestas prohibidas por las reglas vigentes, un punto que la FA analiza ahora en el caso del arquero argentino. Por el momento, el organismo reconoció que está al tanto de la situación, aunque no confirmó si iniciará un proceso formal ni cuáles podrían ser las eventuales sanciones.

Posible sanción económica y antecedentes en la Premier League

De comprobarse una infracción, Martínez podría enfrentar una sanción económica, tal como ocurrió en casos similares dentro del fútbol inglés. La Premier League ya registró antecedentes de castigos a futbolistas por promocionar casas de apuestas. Uno de los casos más recordados fue el del defensor colombiano Yerry Mina, quien en 2019 recibió una multa tras aparecer en una publicidad de apuestas difundida en su país.

La contradicción con los patrocinadores de clubes en Inglaterra

El posible conflicto también vuelve a poner el foco en la relación entre el fútbol inglés y las empresas de apuestas. Paradójicamente, el Aston Villa luce actualmente en su camiseta a Betano como patrocinador principal.

Sin embargo, esa situación tiene fecha de vencimiento. La Premier League ya anunció que a partir de la temporada 2026-27 se prohibirá la presencia de casas de apuestas en el frente de las camisetas, una medida que obligará a los clubes a buscar nuevas fuentes de patrocinio.

Martínez Inglaterra Premier League Aston Villa
Noticias relacionadas
san pablo despidio sorpresivamente a hernan crespo

San Pablo despidió sorpresivamente a Hernán Crespo

arranca la accion en el torneo apertura de la asb

Arranca la acción en el torneo Apertura de la ASB

boca proyecta un estadio con una cuarta bandeja para 10.000 hinchas mas

Boca proyecta un estadio con una cuarta bandeja para 10.000 hinchas más

toto wolff busca ser accionista de alpine, el equipo donde corre franco colapinto

Toto Wolff busca ser accionista de Alpine, el equipo donde corre Franco Colapinto

Lo último

El nuevo escenario que podría albergar la Finalissima entre Argentina y España

El nuevo escenario que podría albergar la Finalissima entre Argentina y España

El archivo que expone a Claudio Tapia: Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera

El archivo que expone a Claudio Tapia: "Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera"

Helvecia: secuestran equipos electrónicos en un supermercado y en la casa de un matrimonio chino investigado por grooming

Helvecia: secuestran equipos electrónicos en un supermercado y en la casa de un matrimonio chino investigado por grooming

Último Momento
El nuevo escenario que podría albergar la Finalissima entre Argentina y España

El nuevo escenario que podría albergar la Finalissima entre Argentina y España

El archivo que expone a Claudio Tapia: Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera

El archivo que expone a Claudio Tapia: "Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera"

Helvecia: secuestran equipos electrónicos en un supermercado y en la casa de un matrimonio chino investigado por grooming

Helvecia: secuestran equipos electrónicos en un supermercado y en la casa de un matrimonio chino investigado por grooming

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

San Pablo despidió sorpresivamente a Hernán Crespo

San Pablo despidió sorpresivamente a Hernán Crespo

Ovación
Sofía Garcés, nadadora de Unión, se prepara para competir en Egipto representando a la Argentina

Sofía Garcés, nadadora de Unión, se prepara para competir en Egipto representando a la Argentina

El archivo que expone a Claudio Tapia: Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera

El archivo que expone a Claudio Tapia: "Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera"

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

El desafío de Medrán: El sueño es llevar a Colón a Primera

El desafío de Medrán: "El sueño es llevar a Colón a Primera"

Atento Unión: ¿Independiente es un equipo que se hace fuerte como local?

Atento Unión: ¿Independiente es un equipo que se hace fuerte como local?

Policiales
Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe