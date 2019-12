Balance positivo para Santa Fe en Paraná

El seleccionado de juego reducido de la Unión Santafesina de Rugby finalizó en la octava ubicación en el 36° Seven de la República disputado el pasado fin de semana en el Plumazo del CAE y en la Tortuguita del Paraná Rowing Club.

El combinado de la USR tuvo en Alejandro Molinas, back del CRAI a uno de los puntos altos, ya que cumplió con su labor y como si fuese poco anotó muchos tries. Sobre este punto, el Gitano le dijo a UNO Santa Fe que "Creo que el balance de nuestra participación en el Seven de la República fue positivo. Capaz que no era lo que esperábamos nosotros, pensamos que podíamos dar un poco más, pero nos quedamos en el camino un poco antes de tiempo".

"No dudo que el proceso fue positivo, se armó un lindo grupo, fue un lindo torneo, pero obviamente creo que podemos seguir creciendo", rescató uno de los jugadores más importantes del proceso del combinado de juego reducido.

En cuanto al torneo jugado en Paraná, comenzó narrando que "arrancamos bien en el primer día, ya que le ganamos a Misiones y San Juan, sabíamos que iban a ser dos rivales duros. Con Misiones era el primer partido, pero pudimos comenzar positivamente y se notó a lo largo del partido. Con San Juan, también fue complicado, el cual lo terminamos de sacar adelante al final.

"Con Rosario también sucedió algo similar, fue un partido palo y palo, que se nos escapó en el final. Se vió un lindo partido, ambos equipos nos conocemos mucho, pero fue un buen rugby el que se desplegó", dijo Molinas en relación al clásico con los rosarinos.

Posteriormente, sobre el choque de cuartos de final de oro ante la Naranja tucumana, el tres cuartos del CRAI expresó que "Con Tucumán nos tocó enfrentar al que fue luego el campeón. Se notó, fue un equipo superior a nosotros, los pudimos controlar un poco en el primer tiempo, el cual fue muy parejo. Ellos tenían una muy buena defensa, y en ataque supieron aprovechar las oportunidades que dispusieron".

"En semifinales de Plata jugamos con Buenos Aires, que después salió campeón. Fue un equipo muy bien armado, muy buenos, con grandes jugadores, y se nos fue en el segundo tiempo el partido y no lo pudimos remontar", explicó Molinas.

Seven2.jpg UNO Santa Fe

No caben dudas que su labor fue uno de los puntos altos del seleccionado de Santa Fe que condujeron Pablo Martegani, Pablo Pfirter y Gastón Sgroi, sobre lo que sostuvo que "En lo personal me sentí muy bien jugando el Seven de la República, como te decía se armó un lindo grupo, no solamente por parte de los jugadores, sino también de todas las personas que nos acompañaron. Los entrenadores como los managers estuvieron siempre ahí, y eso fue muy bueno. Creo que vamos a poder seguir creciendo a los años que vengan".

Por último, se refirió a la temprana baja de Lucas Caputto, por una lesión, sobre lo cual destacó que "la ausencia de Lucas se sintió mucho, ya que en primer lugar es un muy buen jugador, y se dió en el primer partido. Entonces nos quedamos con un cambio menos para el resto del torneo, y una baja así en el seven es importante. Después tuvimos que jugar el seven con un jugador menos, y a parte en un gran jugador como él se sintió de sobremanera".