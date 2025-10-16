Banco es el primer clasificado a los cuartos de final del Prefederal

Uno Santa Fe | Ovación | Banco

En el Julián Ortiz de Zárate, Banco barrió a El Quillá y ahora lo espera Gimnasia, defensor del título, en instancia de cuartos de final del Prefederal

16 de octubre 2025 · 14:38hs
En el Julián Ortiz de Zárate, Banco Provincial barrió la serie ante El Quillá y ahora lo espera Gimnasia, defensor del título, en instancia de cuartos de final del Prefederal. Por su parte, Unión B se adelantó en su eliminatoria ante Regatas (SF). Este jueves se jugará el segundo duelo entre Rivadavia y Colón (SJ).

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - PLAY/IN - JUEGO 1

Lunes 13 de octubre

El Quillá 62 (Luciano De Simone 15) - Banco Provincial 74 (Conrado Guini 20)

Martes 14 de octubre

Unión A 71 (Alan Acosta 14) - CUST A 68 (Mauricio Bigliani 21)

Colón (SJ) 86 (Juan Bertero 24) - Rivadavia Juniors 94 (Mauro Natta 35)

Miércoles 15 de octubre

Unión B 74 (Agustín Ferrari 16) - Regatas (SF) 62 (Augusto Parola 23)

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - PLAY/IN - JUEGO 2

Miércoles 15 de octubre

Banco Provincial 69 (Manuel Spreafico 15) - El Quillá 51 (Ignacio Locher 10) (serie 2-0)

Jueves 16 de octubre

21.30 Rivadavia Juniors vs. Colón (SJ)

Miércoles 22 de octubre

21.30 Regatas (SF) vs. Unión B

Jueves 23 de octubre

21.30 CUST A vs. Unión A

