Banco es el primer clasificado a los cuartos de final del Prefederal

En el Julián Ortiz de Zárate, Banco Provincial barrió la serie ante El Quillá y ahora lo espera Gimnasia, defensor del título, en instancia de cuartos de final del Prefederal. Por su parte, Unión B se adelantó en su eliminatoria ante Regatas (SF). Este jueves se jugará el segundo duelo entre Rivadavia y Colón (SJ).
Por Ovación
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - PLAY/IN - JUEGO 1
Lunes 13 de octubre
El Quillá 62 (Luciano De Simone 15) - Banco Provincial 74 (Conrado Guini 20)
Martes 14 de octubre
Unión A 71 (Alan Acosta 14) - CUST A 68 (Mauricio Bigliani 21)
Colón (SJ) 86 (Juan Bertero 24) - Rivadavia Juniors 94 (Mauro Natta 35)
Miércoles 15 de octubre
Unión B 74 (Agustín Ferrari 16) - Regatas (SF) 62 (Augusto Parola 23)
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - PLAY/IN - JUEGO 2
Miércoles 15 de octubre
Banco Provincial 69 (Manuel Spreafico 15) - El Quillá 51 (Ignacio Locher 10) (serie 2-0)
Jueves 16 de octubre
21.30 Rivadavia Juniors vs. Colón (SJ)
Miércoles 22 de octubre
21.30 Regatas (SF) vs. Unión B
Jueves 23 de octubre
21.30 CUST A vs. Unión A