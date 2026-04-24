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Banco Provincial goleó y se trepó a la punta del Dos Orillas

En un cotejo válido por la 7ª fecha del Dos Orillas de damas, Banco Provincial derrotó a Universitario y comparte la cima con El Quillá y Talleres de Paraná

Ovación

Por Ovación

24 de abril 2026 · 18:26hs
Banco Provincial se impuso a Universitario y alcanzó la cima de la tabla de posiciones del Dos Orillas.

Prensa ASH

Banco Provincial se impuso a Universitario y alcanzó la cima de la tabla de posiciones del Dos Orillas.

El Torneo Dos Orillas de damas que organiza la Asociación Santafesina y la Federación Entrerriana de Hockey busca ponerse al día en todas sus categorías, y por eso entre semana hubo partidos y también habrá reprogramaciones durante el sábado 25 de jornadas anteriores.

En lo que hace a la categoría principal femenina, Banco Provincial cosechó un amplio triunfo sobre Universitario de Santa Fe, la cuarta en el campeonato que le permitió alcanzar la cima del certamen.

Banco Provincial se trepó a la cima del Dos Orillas

En un partido correspondiente a la 7° fecha del Torneo Dos Orillas femenino, en el estadio Carlos Chino Benítez, Banco Provincial se impuso a Universitario de Santa Fe por 7 a 1 con una buena producción y actuaciones sobresalientes. Los goles para las Kresteras fueron concretados por la capitana Celina Basilio en tres oportunidades, la experimentada Ruth Fuch en dos ocasiones, Valentina Ceconi y Rocío Caldiz de corto, mientras que para las visitantes descontó desde el fijo Rocío Tolosa.

En la divisional reserva, Banco Provincial superó a Universitario de Santa Fe por 3 a 1. Los goles para las dueñas de casa los marcaron Valentina Ceconi, Jimena Román y Macarena Rímolo, mientras que las Cuervas descontó Albertina Morales. En Sub 19, Banco Provincial y Universitario terminaron igualados 2 a 2. Para las Kresteras los goles los marcaron Lola García Rossi y Mía Ballarini, mientras que Agustina Morell en dos oportunidades lo hizo para las de barrio las Delicias. En Sub 16, con cuatro goles de Guillermina Ceconi y dos de Kiara Caligarias, Banco goleó a Uni por 6 a 0.

En cumplimiento de la 2° fecha, a partir de las 17, Banco Provincial recibirá a Alma Juniors de Esperanza. Queda pendiente de disputar el cotejo válido por la quinta fecha entre el Paraná Rowing Club con Náutico El Quillá que debe disputarse en la sección la Tortuguita de la entidad remera entrerriana. Las posiciones quedaron de la siguiente manera: Banco Provincial, Náutico El Quillá y Talleres de Paraná 12; La Salle Jobson 11, Paraná Rowing 9; Estudiantes Negro 8, CRAI 6, Alma Juniors 2, Paracao y Estudiantes Blanco 1, Universitario 0.

Recordemos que la sexta fecha recién se disputará el 9 de mayo con los siguientes cruces: Universitario con Alma Juniors, Paracao con La Salle Jobson, Estudiantes Blanco con Santa Fe Rc, El Quillá con Talleres, CRAI con Paraná Rowing Club, Estudiantes Negro con Banco Provincial.

Por otro lado, y en virtud de la participación de jugadores, cuerpos técnicos y árbitros en la Fase I de la Súper Liga, y a fin de preservar el normal desarrollo de las competencias, se resolvió la postergación de la séptima fecha del Campeonato y la sexta del Ascenso, previstas para el sábado 16 de mayo. En consecuencia, las respectivas series se reprogramaron para el sábado 13 de junio.

Síntesis: Banco Provincial 7-Universitario 1.

Banco Provincial: Clara Palacios; Celina Basilio, Rocío Caldiz (c), María Pilar Figueroa, Ruth Fuchs, Morena García Rossi, Luna Morello, Milagros Paiva, Candela Petruzzo, Avril Schmidt y Valentina Suravsky. DT: Daniel De Petre. Luego ingresaron: Macarena Rimolo, Avril González, Valentina Ceconi.

Universitario de Santa Fe: Stefanía Jovellano; Camila Alonso, Ana Clara Milo, Cielo Gallo (c), Delfina Castagnino, Florencia Tolosa, Rocío Tolosa, Sofía Piccone, Yuqueri Rebechi, Amparo Juárez, Milena Marino. DT: Santiago Blanco. Luego ingresaron: Morena Olivera, Agustina Morell, Zoe Cardenes, Martina Juárez, Inés Gelfuso, Aldana Segura.

Goles: Ruth Fuchs x2 (BP), Celina Basilio x3 (BP), Valentina Ceconi (BP), Rocío Tolosa (U) y Rocío Caldiz (BP).

Tarjetas verdes.

Dos Orillas Banco provincial Universitario
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