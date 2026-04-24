Uno Santa Fe | Ovación | Copa del Mundo

Se disputó la segunda fecha de la Copa del Mundo de aguas abiertas

Candela Giordanino de Unión fue la mejor latinoamericana en la Copa del Mundo de aguas abiertas 10km en Ibiza. Ahora competirá bajo la modalidad 3km knockout sprint

Ovación

Por Ovación

24 de abril 2026 · 18:42hs
Sofía Garcés y Candela Giordanino compitieron en la segunda fecha de la Copa del Mundo.

Sofía Garcés y Candela Giordanino compitieron en la segunda fecha de la Copa del Mundo.

La bahía Santa Eulària des Riu en Ibiza es el epicentro de la Copa del Mundo de aguas abiertas. Este viernes se puso en marcha con las pruebas de 10 kilómetros en categorías femenina y masculina, en medio del mal estado del mar que obligó a modificar el trazado, la temperatura fue un arma de doble filo.

Igualmente, no se necesitó el uso de trajes de neoprene ya que el agua superaba los 18 grados. La australiana Moescha Johnson fue la ganadora en mujeres, mientras que en varones se impuso David Betlehem de Hungría.

Pasó la 2ª fecha de la Copa del Mundo en España

La nadadora de Unión, Candela Giordanino finalizó en la posición 33 de la rama femenina, con un tiempo de 2 horas 8 minutos 12 segundos, en medio de un escenario tan espectacular como exigente, marcado por la baja temperatura del agua, de 18.5 grados, y por un mar duro que obligó a los nadadores a adaptarse desde los primeros metros. La santafesina fue la mejor latinoamericana en la Copa del Mundo de aguas abiertas en Ibiza.

La otra representante de la entidad de la Tatengue, la paranaense Sofía Garcés, debió abandonar porque se descompuso y no pudo continuar. Había tenido un buen arranque, dejando todo en el agua, pero las condiciones le terminaron pasando factura.

"El agua estaba muy movida, tuvieron que cambiar un poco el trazado de la prueba, pero Cande anduvo bien, en medio de la presencia de los mejores competidores", le dijo Diego Garbarino a UNO Santa Fe desde España.

Garces Giordanino 2
Las nadadoras de Uni&oacute;n en Ibiza, junto a su entrenador Diego Garbarino.

Las nadadoras de Unión en Ibiza, junto a su entrenador Diego Garbarino.

Para Sofía Garcés, fue la segunda competencia de aguas abiertas de la Copa del Mundo, ya que anteriormente participó en Egipto, mientras que para Candela fue su primera intervención. El puesto 33 es positivo pensando que "hubo récord en cantidad y calidad de inscriptos, hubo mucho nivel, pero estamos contentos porque cumplieron el objetivo de medirse con las mejores nadadoras del mundo", explicó el entrenador de la delegación de nuestro país.

La ganadora de la competencia femenina resultó la australiana Moesha Johnson, vencedora con 1:58:51.3. Por su parte, la española Ángela Martínez firmó una brillante segunda posición en la prueba femenina con un tiempo de 1:58:56.3. En la tercera ubicación arribó Viktoria Mihalyvari-Farkas de Hungría. En la prueba masculina, el húngaro David Bethlehem terminó imponiendo su ritmo para llevarse la victoria con un tiempo de 1:52:39.9, por delante del francés Sacha Velly, segundo con 1:52:44.2, y del italiano Andrea Filadelli, tercero con 1:52:45.0. El argentino Ivo Cassini culminó en la posición 49.

Es importante señalar que Candela Giordanino y Sofía Garcés ahora competirán el sábado bajo la modalidad knockout, breve porque la distancia es de 3km y vibrante, que elimina como una marea selectiva y ha ganado protagonismo por su dinamismo competitivo. Primero será el turno de las series, y la correspondiente final. Todo un desafío para las representantes de la Federación Santafesina de Natación.

Copa del Mundo Candela Giordanino Sofía Garcés
Noticias relacionadas
sinner vapuleo a bonzi y avanzo a la tercera ronda de masters 1000 de madrid

Sinner vapuleó a Bonzi y avanzó a la tercera ronda de Masters 1000 de Madrid

la f1 confirmo el regreso de uno de los grandes premios mas pedidos por los fanaticos

La F1 confirmó el regreso de uno de los Grandes Premios más pedidos por los fanáticos

todo listo para la 7ª fecha del apertura promocional

Todo listo para la 7ª fecha del Apertura Promocional

etcheverry le gano a ofner y avanzo a la 3ª ronda en el masters 1000 de madrid

Etcheverry le ganó a Ofner y avanzó a la 3ª ronda en el Masters 1000 de Madrid

Lo último

Crimen de Jeremías Monzón: dictaron el sobreseimieto a uno de los menores acusados por el brutal asesinato

Crimen de Jeremías Monzón: dictaron el sobreseimieto a uno de los menores acusados por el brutal asesinato

Se disputó la segunda fecha de la Copa del Mundo de aguas abiertas

Se disputó la segunda fecha de la Copa del Mundo de aguas abiertas

Requisa en la cárcel de Las Flores: secuestraron celulares, armas blancas y sustancias prohibidas

Requisa en la cárcel de Las Flores: secuestraron celulares, armas blancas y sustancias prohibidas

Último Momento
Crimen de Jeremías Monzón: dictaron el sobreseimieto a uno de los menores acusados por el brutal asesinato

Crimen de Jeremías Monzón: dictaron el sobreseimieto a uno de los menores acusados por el brutal asesinato

Se disputó la segunda fecha de la Copa del Mundo de aguas abiertas

Se disputó la segunda fecha de la Copa del Mundo de aguas abiertas

Requisa en la cárcel de Las Flores: secuestraron celulares, armas blancas y sustancias prohibidas

Requisa en la cárcel de Las Flores: secuestraron celulares, armas blancas y sustancias prohibidas

Colón ya tiene fecha y hora para recibir a All Boys por la 13ª fecha

Colón ya tiene fecha y hora para recibir a All Boys por la 13ª fecha

Conflicto municipal en Sauce Viejo: el gremio Asoem anunció un nuevo paro de 72 horas que se extenderá al departamento La Capital

Conflicto municipal en Sauce Viejo: el gremio Asoem anunció un nuevo paro de 72 horas que se extenderá al departamento La Capital

Ovación
El hincha de Colón hace un nuevo esfuerzo con el bono extra y volverá a llenar el Brigadier

El hincha de Colón hace un nuevo esfuerzo con el bono extra y volverá a llenar el Brigadier

Colón lanzó la venta de entradas para el duelo contra Godoy Cruz

Colón lanzó la venta de entradas para el duelo contra Godoy Cruz

Brahian Cuello es un tema de preocupación en Unión y seguirán de cerca su evolución

Brahian Cuello es un tema de preocupación en Unión y seguirán de cerca su evolución

Se disputó la segunda fecha de la Copa del Mundo de aguas abiertas

Se disputó la segunda fecha de la Copa del Mundo de aguas abiertas

Las Panteras jugarán dos partidos en la provincia de Santa Fe

Las Panteras jugarán dos partidos en la provincia de Santa Fe

Policiales
Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Escenario
Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q' Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira Cero por Ciento

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira "Cero por Ciento"