Se disputó la segunda fecha de la Copa del Mundo de aguas abiertas

Candela Giordanino de Unión fue la mejor latinoamericana en la Copa del Mundo de aguas abiertas 10km en Ibiza. Ahora competirá bajo la modalidad 3km knockout sprint

La bahía Santa Eulària des Riu en Ibiza es el epicentro de la Copa del Mundo de aguas abiertas . Este viernes se puso en marcha con las pruebas de 10 kilómetros en categorías femenina y masculina, en medio del mal estado del mar que obligó a modificar el trazado, la temperatura fue un arma de doble filo.

Igualmente, no se necesitó el uso de trajes de neoprene ya que el agua superaba los 18 grados. La australiana Moescha Johnson fue la ganadora en mujeres, mientras que en varones se impuso David Betlehem de Hungría.

Pasó la 2ª fecha de la Copa del Mundo en España

La nadadora de Unión, Candela Giordanino finalizó en la posición 33 de la rama femenina, con un tiempo de 2 horas 8 minutos 12 segundos, en medio de un escenario tan espectacular como exigente, marcado por la baja temperatura del agua, de 18.5 grados, y por un mar duro que obligó a los nadadores a adaptarse desde los primeros metros. La santafesina fue la mejor latinoamericana en la Copa del Mundo de aguas abiertas en Ibiza.

La otra representante de la entidad de la Tatengue, la paranaense Sofía Garcés, debió abandonar porque se descompuso y no pudo continuar. Había tenido un buen arranque, dejando todo en el agua, pero las condiciones le terminaron pasando factura.

"El agua estaba muy movida, tuvieron que cambiar un poco el trazado de la prueba, pero Cande anduvo bien, en medio de la presencia de los mejores competidores", le dijo Diego Garbarino a UNO Santa Fe desde España.

Garces Giordanino 2 Las nadadoras de Unión en Ibiza, junto a su entrenador Diego Garbarino.

Para Sofía Garcés, fue la segunda competencia de aguas abiertas de la Copa del Mundo, ya que anteriormente participó en Egipto, mientras que para Candela fue su primera intervención. El puesto 33 es positivo pensando que "hubo récord en cantidad y calidad de inscriptos, hubo mucho nivel, pero estamos contentos porque cumplieron el objetivo de medirse con las mejores nadadoras del mundo", explicó el entrenador de la delegación de nuestro país.

La ganadora de la competencia femenina resultó la australiana Moesha Johnson, vencedora con 1:58:51.3. Por su parte, la española Ángela Martínez firmó una brillante segunda posición en la prueba femenina con un tiempo de 1:58:56.3. En la tercera ubicación arribó Viktoria Mihalyvari-Farkas de Hungría. En la prueba masculina, el húngaro David Bethlehem terminó imponiendo su ritmo para llevarse la victoria con un tiempo de 1:52:39.9, por delante del francés Sacha Velly, segundo con 1:52:44.2, y del italiano Andrea Filadelli, tercero con 1:52:45.0. El argentino Ivo Cassini culminó en la posición 49.

Es importante señalar que Candela Giordanino y Sofía Garcés ahora competirán el sábado bajo la modalidad knockout, breve porque la distancia es de 3km y vibrante, que elimina como una marea selectiva y ha ganado protagonismo por su dinamismo competitivo. Primero será el turno de las series, y la correspondiente final. Todo un desafío para las representantes de la Federación Santafesina de Natación.