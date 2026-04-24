El Oficial anual continuará con las tiras del día domingo, más otra jornada en el Apertura de categoría Mayores de la ASB en damas. Toda la programación.
Acción en las damas: todo lo que se jugará en las formativas y mayores este fin de semana
El Oficial anual continuará con las tiras del día domingo, más otra jornada en el Apertura de categoría Mayores de la ASB en damas
Por Ovación
24 de abril 2026 · 18:18hs
TORNEO OFICIAL – RAMA FEMENINA – FECHA 7
DOMINGO 26 DE ABRIL
En cancha de Centenario
-A las 14: Cadetes de Centenario vs. CUST A
En cancha de Gimnasia y Esgrima
-Desde las 12: Infantiles, Cadetes y Juveniles de Gimnasia A vs. Alma Juniors
En cancha de Santa Rosa
-Desde las 14: Infantiles y Cadetes de Santa Rosa vs. El Quillá
En cancha de República del Oeste
-Desde las 12: Infantiles y Cadetes de República vs. Colón (SJ)
En cancha de CUST
-A las 14: Cadetes de CUST B vs. Gimnasia B
En cancha de Almagro (Esperanza)
-Desde las 12: Infantiles y Cadetes de Almagro vs. Alumni
TORNEO APERTURA – CATEGORÍA MAYORES – FECHA 4
20.00 República del Oeste vs. Alma Juniors
20.00 CUST vs. Gimnasia y Esgrima