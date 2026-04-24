Acción en las damas: todo lo que se jugará en las formativas y mayores este fin de semana

El Oficial anual continuará con las tiras del día domingo, más otra jornada en el Apertura de categoría Mayores de la ASB en damas

El Oficial anual continuará con las tiras del día domingo, más otra jornada en el Apertura de categoría Mayores de la ASB en damas . Toda la programación.

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TORNEO OFICIAL – RAMA FEMENINA – FECHA 7

DOMINGO 26 DE ABRIL

En cancha de Centenario

-A las 14: Cadetes de Centenario vs. CUST A

En cancha de Gimnasia y Esgrima

-Desde las 12: Infantiles, Cadetes y Juveniles de Gimnasia A vs. Alma Juniors

En cancha de Santa Rosa

-Desde las 14: Infantiles y Cadetes de Santa Rosa vs. El Quillá

En cancha de República del Oeste

-Desde las 12: Infantiles y Cadetes de República vs. Colón (SJ)

En cancha de CUST

-A las 14: Cadetes de CUST B vs. Gimnasia B

En cancha de Almagro (Esperanza)

-Desde las 12: Infantiles y Cadetes de Almagro vs. Alumni

TORNEO APERTURA – CATEGORÍA MAYORES – FECHA 4

20.00 República del Oeste vs. Alma Juniors

20.00 CUST vs. Gimnasia y Esgrima