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Un nuevo asentamiento irregular en Candioti Sur alertó a los vecinos y profundizó el drama de los cuidacoches

Durante los últimos días los vecinos denunciaron el incremento de gente en situación de calle en el barrio. Además, lo relacionan con la actividad ilegal de cuidacoches y limpiavidrios por la cantidad de bares en la zona y los semáforos de Alem y Vélez Sarsfield.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

24 de abril 2026 · 19:41hs
Drama social: un nuevo asentamiento irregular en Bº Candioti Sur alertó a los vecinos y profundizó el drama de los cuidacoches

Drama social: un nuevo asentamiento irregular en Bº Candioti Sur alertó a los vecinos y profundizó el drama de los cuidacoches
Drama social: un nuevo asentamiento irregular en Bº Candioti Sur alertó a los vecinos y profundizó el drama de los cuidacoches

Drama social: un nuevo asentamiento irregular en Bº Candioti Sur alertó a los vecinos y profundizó el drama de los cuidacoches

La fisonomía de barrio Candioti Sur está cambiando, y no precisamente por sus bares o la construcción de majestuosos edificios en altura. Los vecinos denunciaron que en los últimos días la presencia de gente en situación de calle se multiplicó y lo relacionan con personas que además ejercen la actividad ilegal de cuidacoches y limpiavidrios.

A final de febrero de este año, UNO Santa Fe daba cuenta de una situación tan insólita como preocupante. Según los vecinos, un limpiavidrios comenzó durmiendo en los bancos con cartones, luego sumó colchones y finalmente instaló una carpa estructural donde pasó varias noches.

LEER MÁS: En la ciudad de Santa Fe hay 900 personas en situación de calle: señalan que el 80% presenta consumos problemáticos

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Barrio Candioti Sur. La aparición de una carpa en plena ciclovía alertó a los vecinos y profundizó la constante presencia de limpiavidrios.

La zona de barrio Candioti Sur en cuestión es el paseo de calle Vélez Sarsfield al 3.100, sobre la ciclovía. Según los vecinos, el área se convirtió en un "territorio liberado" donde conviven diversas irregularidades, desde el accionar de los limpiavidrios en los semáforos de avenida Alem, frente a Club Azopardo, como la presencia de los cuidacoches con los bares y boliches de la zona durante la noche.

Este viernes por la mañana, la conformación de un asentamiento irregular utilizando el mismo espacio público (los bancos del paseo y las rejas del exferrocarril), sumado a cartones, lomas, frazadas y colchones, sorprendió a los vecinos del barrio. Las múltiples denuncias al municipio hicieron que en el transcurso de la misma mañana las personas en cuestión con su asentamiento, fueran desalojadas del lugar.

LEER MÁS: Limpiavidrios y cuidacoches en Bº Candioti Sur: un fin de semana de denuncias, armas blancas y amenazas

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Drama social: un nuevo asentamiento irregular en Bº Candioti Sur alertó a los vecinos y profundizó el drama de los cuidacoches

Personas en situación de calle

La problemática de las personas en situación de calle volvió a quedar en el centro de la escena tras la difusión del primer relevamiento nacional, que posiciona a Santa Fe entre las provincias con mayor cantidad de casos. En ese contexto, la Municipalidad de la ciudad capital expuso su diagnóstico y advirtió sobre un fenómeno que combina cronicidad, deterioro social y consumos problemáticos.

De acuerdo a los datos oficiales, en la ciudad de Santa Fe se registraron alrededor de 900 personas en situación de calle durante 2025, aunque el núcleo más estable —considerado crónico— ronda las 300 personas.

Esta semana, el secretario de Políticas Sociales del municipio, Hugo Marchetti, explicó que las cifras surgen de un relevamiento anualizado que incluye tanto intervenciones municipales como reportes de vecinos. En ese marco, planteó que la problemática presenta dos dimensiones claramente diferenciadas.

LEER MÁS: En la ciudad de Santa Fe hay 900 personas en situación de calle: señalan que el 80% presenta consumos problemáticos

Por un lado, existe un grupo de personas en situación de calle “con cierta historicidad”, que permanece en esa condición desde hace más de dos años. Se trata de casos donde predominan vínculos familiares rotos, trayectorias migratorias truncas y dificultades para reinsertarse socialmente.

Por otro, el funcionario señaló que en los últimos años se observa un incremento asociado a la situación económica y social, lo que amplía el universo de personas afectadas. “Hay una combinación de estas dos variables”, sostuvo.

El peso de los consumos problemáticos

Uno de los datos más relevantes del diagnóstico oficial es la fuerte incidencia de los consumos problemáticos. Según detalló Marchetti, “entre el 80% de los datos relevados hay una problemática de consumo”, lo que aparece como un factor central en la permanencia en la calle.

A esto se suman problemas de salud mental, que complejizan los abordajes y, en muchos casos, dificultan la aceptación de asistencia por parte de las personas afectadas.

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