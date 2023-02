Banco Provincial se prepara para afrontar un año más que exigente

Villa Dora no pudo ante el buen equipo de Gimnasia y Esgrima de La Plata

El duelo principal tuvo buen ritmo donde las chicas de Nicolás Sequeira le jugaron de igual a igual, salió a atacar jugando a un buen nivel y a la altura de la circunstancia. Al principio el conjunto santafesino mostró mucha personalidad, estuvo bien parado y resultó dominante. El cuarto más intenso fue el último y el elenco porteño terminó imponiendo su dinámica.

Lo que se viene para Banco será medirse el martes de local ante CRAI. La actividad está prevista que inicie a partir de las 18:30 con el enfrentamiento en Reserva y 19:45 será el de Primera.

En inferiores, continúa Carolina “Pata” Alberto al frente de sexta división (Sub-16) a Sub-12. El objetivo pasa por seguir consolidando el desarrollo y jerarquizar el talento individual de las categorías formativas.

El staff técnico de primera división, reserva y sub 19 quedó con Nicolás Sequeira como head coach, y Ever Haesler como preparador físico; mientras que como colaborador está Mauricio Sensevy y coordinadores Lorena Ferraro y Natalia Schmidt. En sub 12, 14 y 16 la entrenadora es María Carolina Alberto; Mauricio Sensevy es el preparador físico, Pablo Suchella el colaborador; Florencia Van Opstal y Romina Rodríguez los coordinadores.

Por su parte, Mauricio Sensevy es el director técnico en promocionales, Pablo Suchella el preparador físico, y Carina Michetti la referente. En Mamis, el entrenador es Mariano Otero, Catalina Gómez en infantiles, quien cuenta con la colaboración de Carina Tibaldo, Carla y Mariano Lana más Romina de González, y Nico Sequeira el coordinador general.