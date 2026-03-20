Banfield busca reaccionar ante un Tigre que quiere volver a prenderse arriba

Banfield recibirá este viernes a Tigre en el Florencio Sola, por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026.

Banfield y Tigre se enfrentarán este viernes en el Estadio Florencio Sola, en un partido correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura 2026, con realidades distintas, pero con la misma necesidad de sumar. El encuentro comenzará a las 21, contará con el arbitraje de Luis Lobo Medina, tendrá a Diego Ceballos en el VAR y será televisado por TNT Sports Premium.

El cruce aparece como una buena medida para dos equipos que necesitan respuestas. Banfield llega golpeado por una campaña que lo dejó muy relegado en la pelea por la clasificación, mientras que Tigre intenta recuperar la solidez que mostró en otros tramos del torneo y volver a acomodarse en la zona alta de la tabla.

Banfield, con poco margen y obligado a reaccionar

El presente del Taladro no admite demasiados tropiezos más. El equipo dirigido por Pedro Troglio atraviesa un momento delicado en el campeonato y ve cada vez más lejos la posibilidad de meterse entre los ocho mejores. Las seis derrotas en diez fechas explican buena parte de una campaña que fue perdiendo fuerza con el correr de las jornadas.

La última caída dejó una sensación todavía más pesada. Banfield estaba haciendo un partido competitivo en Arroyito, pero la aparición de Ángel Di María fue determinante para la remontada de Rosario Central, que terminó golpeando al Taladro en un momento muy sensible. Esa derrota volvió a exponer la fragilidad de un equipo que necesita empezar a sumar con urgencia si no quiere resignar demasiado temprano sus aspiraciones.

En ese contexto, el duelo ante Tigre asoma como una oportunidad importante para volver a tomar aire y tratar de reengancharse en la pelea.

Tigre quiere dejar atrás su irregularidad

Del otro lado estará un Tigre que tampoco atraviesa su mejor momento, aunque su realidad en la tabla sigue siendo más favorable. El equipo de Diego Dabove dejó atrás aquel arranque impactante en el que supo mostrar versiones muy firmes frente a rivales de peso como Racing y River, y ahora intenta recuperar esa imagen.

El empate como local ante Argentinos Juniors fue el tercero consecutivo para el Matador, una señal clara de que el equipo perdió contundencia para cerrar los partidos y transformar actuaciones aceptables en victorias. De hecho, Tigre acumula cinco fechas sin ganar, una racha que empezó a frenar su impulso en la Zona B.

Sin embargo, la irregularidad general de sus competidores le permitió seguir prendido en las primeras posiciones. Por eso, una victoria en el sur bonaerense podría servirle para dejar atrás la meseta y volver a consolidarse como uno de los protagonistas del grupo.

Un duelo de necesidades en el Sur

El partido en el Florencio Sola pondrá cara a cara a dos equipos con urgencias distintas. Banfield sabe que necesita ganar para no despedirse antes de tiempo de la pelea por la clasificación, mientras que Tigre busca reencontrarse con el triunfo para evitar que se diluya un arranque que había sido prometedor.

Con ese panorama, el choque promete intensidad y tensión, en un momento del torneo donde cada punto empieza a pesar cada vez más.

Probables formaciones

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Ignacio Pais, Lautaro Villegas; Neyder Moreno, Tomás Adoryan, David Zalazar; Mauro Méndez.

DT: Pedro Troglio.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Tiago Serrago, Bruno Leyes, Jalil Elías, Santiago López; Ignacio Russo, David Romero.

DT: Diego Dabove.

Datos del partido

Hora: 21.00

Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Diego Ceballos

Estadio: Florencio Sola

TV: TNT Sports Premium