Banfield dio marcha atrás al no poder pagar la rescisión de Munúa

Banfield, que tenía decidido despedir al uruguayo Gustavo Munúa, debió cambiar la decisión al no contar con el dinero para abonar todo el contrato

Munúa quiere cobrar todo el contrato que Banfield no puede pagar, por eso resolvió sostenerlo en el cargo.

Contrario a la información que había trascendido en el día de ayer, la directiva de Banfield resolvió no desvincular al entrenador Gustavo Munúa de su club, debido a que el monto de resarcimiento es muy alto.

Decisión tomada: Munúa no seguirá en Banfield

El Club Atlético Banfield atraviesa una crisis deportiva. Tras la derrota como local del pasado domingo ante Instituto, el equipo quedó en el puesto 25° del campeonato y a diez puntos del descenso por tabla anual, lo que generó el estallido de la gente.

La hinchada del equipo local se expresó, durante y después de finalizado el partido, contra su dirigencia, lo que ya es habitual, pero también descargó su enojo ante los jugadores, incluso después de haber empatado parcialmente el partido, y contra su entrenador, Munúa, quien dirigió nueve encuentros y sólo consiguió una victoria. Además, los reclamos también se dieron en las entrecalles de la platea Garrafa Sánchez, cuya cuadra se encontraba cortada por un cordón policial y de seguridad privada.

Tras esto, la comisión directiva tomó la decisión de cortar el vínculo que unía al DT con Banfield, habiéndose contactado con Walter Erviti para reemplazarlo, pero se encontraron con un problema: el DT uruguayo, que fue contratado hace tres meses, no piensa renunciar y, si es despedido, quiere cobrar la totalidad de su contrato, al cual todavía le quedan 15 meses. Si bien no trascendieron las cifras exactas, se cree que es un número elevado, ya que la dirigencia no lo quiere asumir.

Situación complicada para el Taladro

Así las cosas, desde la actual dirigencia del “Taladro” se tomó la decisión de darle al entrenador dos fechas más de margen para torcer el rumbo de su equipo o será cesado. Es destacable que falta poco más de un mes para que lleguen las elecciones en el club, ya que el 5 de octubre se enfrentarán en los comicios Eduardo Spinosa, actual presidente que va por su cuarto mandato, y Matías Mariotto, de la lista opositora.

Los próximos dos partidos de Banfield, en los que se definiría la continuidad del técnico, serán visitando a Barracas Central, el lunes 16 de septiembre a las 15 horas, y recibiendo a Independiente Rivadavia el lunes 23 de septiembre a las 21 horas (horario argentino).