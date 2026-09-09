"Cuando la Justicia es lerda, muchas veces deja de ser justicia": Maciel impulsará la modernización de la Corte de Santa Fe para acelerar las causas

El nuevo ministro respaldó la renovación del máximo tribunal, destacó la mayor presencia del interior y planteó avanzar con la digitalización, las audiencias virtuales y la reorganización de los juzgados para acelerar las causas.

Renovación judicial: Diego Maciel impulsa la modernización de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe para acelerar las causas.

El ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe , Diego Maciel , comenzó a delinear los principales ejes de trabajo que pretende impulsar en el máximo tribunal, en un momento marcado por la renovación de su integración.

Maciel consideró “perfectamente legal” el procedimiento para el retiro de los ministros Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco y destacó que sus reemplazos fueron seleccionados mediante un proceso con amplias mayorías legislativas.

“Se dio un proceso de votación y de selección de los próximos ministros, con pliegos aprobados con mayorías importantes que exceden la facción propia del oficialismo”, sostuvo.

Además, afirmó: “No tengo por qué pensar que no van a cumplir con lo que han dicho. Creo que la renovación se va a dar en el mes que ellos plantearon, y el procedimiento que se realizó es perfectamente legal”.

Sobre la futura presidencia de la Corte, señaló que todavía no hubo definiciones y que se resolverá mediante un acuerdo entre los integrantes del tribunal.

Una Corte con mayor presencia del interior

La nueva composición del máximo tribunal también modifica su representación territorial. Maciel consideró que la mayor presencia de ministros provenientes del interior no debería generar una división entre regiones.

“No veo la intención de que se transformen en dos o en tres cortes de acuerdo a los territorios”, afirmó en diálogo con LT10.

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En cambio, sostuvo que cada ministro puede aportar el conocimiento de su lugar de procedencia para construir una mirada más amplia.

“Creo que la idea es que cada uno pueda traer lo que conoce de su territorio, de las experiencias que tiene cada uno, y de esa manera ir tratando de armar una Justicia integral. Lo veo hasta como beneficioso”, señaló.

Maciel destacó además su propia experiencia vinculada con la capital provincial y remarcó que lleva dos décadas trabajando en Santa Fe.

Digitalización y reorganización para acelerar las causas

Uno de los principales objetivos planteados por el nuevo ministro es reducir los tiempos de resolución y profundizar la modernización del Poder Judicial.

“Tenemos que seguir trabajando en lo nacional, sobre todo en la tecnología, avanzar en la digitalización”, explicó.

También destacó la transformación de los antiguos juzgados de circuito en juzgados de distrito, una reorganización que, según señaló, permite distribuir mejor el trabajo y acelerar los expedientes.

“Se ha terminado transformando, en vez de un juzgado de circuito, en dos de distrito, y eso hace que las causas se puedan acelerar porque el trabajo se empieza a dividir”, sostuvo.

Para Maciel, el proceso debe continuar para evitar que la estructura judicial quede desactualizada.

“Tenemos que seguir reorganizando todo eso, que muchas veces queda en el tiempo; tenemos que acomodarlo para que no quede rezagado”, afirmó.

“Quiero una Justicia integrada”

La igualdad territorial en el acceso a los tribunales aparece como otro de los ejes que Maciel pretende desarrollar. “Yo quiero una Justicia integrada. Creo que los justiciables tienen que tener los mismos derechos en el norte, en el centro y en el sur”, planteó.

En ese marco, propuso profundizar el uso de herramientas virtuales, entre ellas las audiencias por videoconferencia. “Mi idea es que tanto el interior como los ámbitos de poder trabajen en la virtualidad al efecto de la celeridad, con audiencias por Zoom, por ejemplo. Mi visión es tratar de que haya una Justicia integral”.

Su diagnóstico sobre las demoras judiciales fue contundente: “Soy un convencido de que cuando la Justicia es lerda, muchas veces deja de ser justicia”.

José Busiemi

Su pasado en la Legislatura

Maciel también respondió a los cuestionamientos vinculados con su anterior desempeño en el Poder Legislativo, donde fue secretario administrativo, y a la posibilidad de que esa trayectoria genere incompatibilidades al momento de interpretar leyes.

El ministro rechazó esa posibilidad y sostuvo que su pasado no condicionará las decisiones que deba tomar. “Nada va a suprimir mi mirada objetiva de lo que tenga que decidir para adelante”, afirmó.

Y agregó: “No lo veo como una cuestión que tenga que ver con una incompatibilidad, porque yo no soy el que sancionó las leyes”.

Maciel sostuvo además que los antecedentes políticos, profesionales o académicos de quienes integran la Corte no constituyen por sí mismos una causal de recusación.

Una Justicia que dialogue con los otros poderes

El nuevo integrante de la Corte también se mostró dispuesto a fortalecer el diálogo institucional con el Ejecutivo y la Legislatura, especialmente cuando la aplicación de una norma presente dificultades prácticas.

“No descarto que podamos charlar con los demás poderes; creo que hay que impulsar el diálogo con ellos para que puedan darnos las herramientas para que esa celeridad se produzca”, manifestó.

Para Maciel, ese intercambio resulta especialmente necesario en una provincia extensa y con realidades muy diferentes. “Tenemos una provincia de 800 kilómetros de largo con idiosincrasias totalmente distintas”, señaló.

Con la renovación del máximo tribunal en marcha, Maciel plantea así una agenda basada en mayor celeridad, digitalización, reorganización judicial, virtualidad y una mirada integral sobre las distintas regiones de Santa Fe.