Una llama que unió a Santa Fe: el recorrido de la Antorcha que anticipa un hecho histórico

El Fuego Suramericano atravesó ciudades y pueblos de Santa Fe. Tras completar su última parada en Arroyo Seco, ya se prepara para volver a Rosario

Arroyo Seco fue el último destino de la antorcha de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Hay recorridos que se miden en kilómetros y otros que se miden en historias. El de la Antorcha Suramericana que atravesó Santa Fe pertenece a los dos. Durante casi un mes, el Fuego recorrió ciudades y pueblos, pasó por distintas regiones y reunió a santafesinos alrededor de un mismo símbolo: la llegada de los Juegos Suramericanos a la provincia.

No fue solamente el traslado de una Antorcha de un punto a otro. Fue una manera de empezar a vivir los Juegos antes de que comenzaran las competencias. Deportistas, familias, chicos, instituciones y vecinos acompañaron su paso y convirtieron cada parada en una celebración.

Porque Santa Fe está a las puertas de un acontecimiento que quedará en su historia: la provincia será sede de los Juegos Suramericanos, una competencia internacional que reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países en Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Antes de que llegue el primer día de competencia, el Fuego hizo su propio recorrido para unir ese mapa y fortalecerse con el espíritu de cada punto del territorio provincial.

Los Juegos Suramericanos se desarrollarán en Rosario, Santa Fe y Rafaela desde el 12 al 26 de septiembre.

De Bolivia a cada rincón de la provincia de Santa Fe

La historia comenzó el 12 de agosto en Bolivia, desde donde partió la Antorcha. Un día después llegó a Rosario y, desde allí, comenzó un viaje que durante semanas atravesó buena parte del territorio santafesino.

Pasó por San Lorenzo, Coronda —con paso por Gálvez—, Santa Fe —incluyendo Santo Tomé—, Recreo y Esperanza. Luego llegó a Rafaela, una de las tres ciudades que serán sede de los Juegos, y continuó hacia el norte provincial por San Cristóbal, Tostado, Vera, Villa Ocampo y Reconquista, con paso por Avellaneda.

También estuvo en San Javier —con actividades en Helvecia— y San Justo, con paso por Gobernador Crespo, antes de seguir hacia San Jorge y comenzar a acercarse nuevamente al sur santafesino.

La segunda parte del recorrido llevó el Fuego por Armstrong, Cañada de Gómez —con paso por Totoras—, Venado Tuerto y Firmat, antes de iniciar septiembre en Casilda.

Durante los primeros días de ese mes, el recorrido continuó por Pujato, Funes y Granadero Baigorria. Tras una jornada que quedó vacante en el calendario, el Fuego volvió a avanzar hacia el sur del área metropolitana de Rosario.

El tramo final tuvo como protagonistas a Villa Gobernador Gálvez, Alvear —con actividad previa en Pueblo Esther— y Arroyo Seco, donde este martes 8 de septiembre se completó el recorrido provincial.

Una provincia, detrás de una misma llama

En cada lugar, la Antorcha encontró algo más que un punto de llegada. Recorrió calles, parques y espacios públicos, acompañada por deportistas, chicos, familias y vecinos que se acercaron a compartir el paso del Fuego Suramericano. El clima también fue un aliado durante gran parte del trayecto y permitió que las comunidades hicieran propia una celebración que, hasta ahora, parecía lejana.

Entre esas paradas estuvo la ciudad de Santa Fe, que además de recibir la Antorcha será una de las tres sedes de los Juegos, junto con Rosario y Rafaela. Allí se desarrollará parte de la competencia que reunirá a atletas de todo el continente, convirtiendo a la capital provincial en uno de los escenarios centrales de este acontecimiento histórico.

También hubo deportistas que se sumaron al recorrido y le pusieron rostro a una celebración que tiene justamente al deporte como protagonista. Cada paso de la Antorcha permitió acercar esa historia a nuevas comunidades y generar encuentros alrededor de una competencia que ya comienza a formar parte de la identidad de la provincia.

Así, el recorrido permitió que los Juegos dejarán de ser solamente una competencia que tendrá lugar en tres ciudades. La llama llevó el espíritu de Santa Fe 2026 por toda la provincia, conectando localidades, deportistas y comunidades y anticipando una fiesta que ya empieza a sentirse en cada rincón.

El deporte también salió a las calles

En las distintas jornadas, la llegada del Fuego estuvo acompañada por propuestas deportivas, recreativas y culturales. Hubo experiencias inmersivas, realidad virtual, simuladores, eGames y actividades pensadas para que grandes y chicos pudieran acercarse a la celebración.

Pero, por encima de las propuestas, estuvo el encuentro. La Antorcha permitió que vecinos que quizás no tendrán la posibilidad de trasladarse a una sede de competencia pudieran sentir de cerca que los Juegos también les pertenecen.

El Fuego Suramericano funcionó así como un hilo conductor que atravesó la provincia, desde las grandes ciudades hasta localidades más pequeñas, desde el norte hasta el sur y desde las primeras jornadas de agosto hasta este último tramo de septiembre.

Arroyo Seco, la última parada

Arroyo Seco fue la última estación del recorrido. Este martes, en el Anfiteatro Municipal La Posta, vecinos y familias volvieron a encontrarse alrededor del Fuego Suramericano. Allí se cerró una travesía que comenzó fuera de las fronteras argentinas y que durante casi un mes dibujó un mapa de Santa Fe a través de una llama.

Ahora la Antorcha vuelve a Rosario. El próximo paso será la ceremonia inaugural de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, este sábado 12 de septiembre. Después llegará el momento de los atletas, las medallas y las competencias. Pero una parte de los Juegos ya ocurrió: una provincia entera acompañó el camino de una misma llama.

Del 12 al 26 de septiembre, Santa Fe, Rosario y Rafaela serán escenario de una competencia histórica. Serán días de deporte, encuentros y emociones compartidas.