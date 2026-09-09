Deuda millonaria con ASSA en Santo Tomé: concejales denuncian una posible malversación de fondos y preparan una interpelación al intendente

Aguas Santafesinas reclama judicialmente más de $6.000 millones por el suministro de agua en bloque . Desde el PJ cuestionan que el Municipio le cobre a los vecinos el componente destinado al servicio y preparan una interpelación al intendente.

Cuestionamiento del PJ. Concejales de Santo Tome denuncian posible malversación de fondos cobrados a vecinos para el servicio.

El conflicto entre Aguas Santafesinas (ASSA) y la Municipalidad de Santo Tomé escaló al plano judicial luego de que la empresa estatal iniciara una demanda por una deuda que supera los $6.000 millones , correspondiente al suministro de agua en bloque a través del Acueducto Desvío Arijón .

En Santo Tomé, la distribución y el cobro del servicio permanecen bajo la órbita municipal. ASSA provee el agua tratada a granel y el Municipio traslada ese costo a los usuarios mediante la tasa de obras sanitarias.

La magnitud del pasivo generó fuertes cuestionamientos desde el bloque del Partido Justicialista en el Concejo Municipal, que reclama explicaciones sobre el origen de la deuda y el destino de los fondos recaudados.

Un convenio de pago que también se habría incumplido

El concejal Rodrigo Alvizo sostuvo que la situación había sido advertida por el bloque opositor desde hacía dos años y recordó que, en septiembre de 2025, ya habían señalado una deuda de alrededor de $2.500 millones.

“La verdad que es totalmente preocupante. Es la crónica de un final anunciado. Nosotros venimos denunciándolo hace dos años”, afirmó en diálogo con UNO Santa Fe.

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Según relató, durante una interpelación anterior, la Secretaría de Hacienda municipal había informado que se alcanzó un convenio para cancelar la deuda en 30 cuotas sin intereses. “Ese convenio también se cayó porque no se les pagó. Según los ejecutados, no se pagó ninguna de las cuotas”, aseguró.

Para Alvizo, el incumplimiento terminó llevando la deuda a un monto que hoy supera los $6.000 millones.

La denuncia por los fondos cobrados a los vecinos

El principal cuestionamiento político está vinculado con el mecanismo de recaudación. Alvizo sostuvo que el Municipio continuó cobrando a los contribuyentes el componente correspondiente al agua dentro de la tasa de obras sanitarias.

“Con el agravante de que el intendente, durante todo este tiempo, le estuvo cobrando a los vecinos y las vecinas de Santo Tomé la tasa, dentro de la tasa de obras sanitarias, el ítem acueducto Desvío Arijón, servicios de ASSA”, afirmó.

A partir de ese planteo, el concejal advirtió sobre una posible responsabilidad penal, aunque aclaró que se trata de una hipótesis que deberá ser investigada. “Cabría la posibilidad de que haya una malversación de fondos, de caudales públicos, una administración fraudulenta”, sostuvo.

Por ahora, esas expresiones constituyen una denuncia y una advertencia formuladas desde el ámbito político, y no una responsabilidad penal determinada por la Justicia.

Zamora: “Esta nueva gestión nunca ha pagado una boleta de agua”

La concejala Rosana Zamora apuntó en la misma dirección y cuestionó que los vecinos continúen abonando el servicio mientras la deuda con ASSA crece.

“Esta nueva gestión municipal, al día de la fecha, nunca ha pagado una boleta de agua, cosa que los santotomecinos sí hacemos”, afirmó.

Según explicó, los usuarios pagan los metros cúbicos consumidos y esos recursos deberían ser utilizados para cancelar lo que el Municipio debe a la empresa estatal. “Ese dinero debería haber estado destinado a pagar lo que Aguas Santafesinas nos cobra”, señaló.

Para Zamora, el problema se origina durante la actual administración y no en la gestión anterior. “La deuda no es de la gestión anterior, sino que es a partir de la actualización de esta gestión”, sostuvo.

“¿Qué hace el intendente con la plata?”

La concejala también cuestionó que el Ejecutivo no haya brindado, según su planteo, explicaciones suficientes sobre el destino de los recursos recaudados. “¿Qué hace el intendente con la plata? Bueno, nosotros tampoco sabemos”, planteó Zamora.

La edil reclamó además mayor información al Concejo Municipal y sostuvo que el Ejecutivo debería explicar cómo se administraron los fondos vinculados con el servicio.

El interrogante es uno de los puntos que el bloque opositor pretende llevar a una instancia formal dentro del cuerpo deliberativo.

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El PJ prepara una interpelación

Ante la magnitud de la deuda y el reclamo judicial iniciado por ASSA, Alvizo adelantó que el bloque solicitará la interpelación del intendente para que brinde explicaciones ante el Concejo.

“Nosotros lo que vamos a hacer desde el Concejo es la interpelación al intendente para que dé las explicaciones necesarias”, afirmó.

El edil también anticipó la intención de avanzar con una comisión investigadora y recurrir a la Justicia en caso de considerar insuficientes las respuestas oficiales.

“Vamos a avanzar en la creación de una comisión investigadora y, además, si las respuestas no son suficientes, vamos a ir a la Justicia para que se investiguen estos delitos”, aseguró.

Una deuda que ya llegó a la Justicia

El reclamo de ASSA abrió ahora un escenario judicial que deberá definir cómo se resolverá el pasivo millonario que acumula el Municipio.

Mientras la empresa estatal busca recuperar los fondos adeudados, los concejales opositores intentarán determinar qué ocurrió con los recursos que los vecinos abonaron a través de la tasa de obras sanitarias.

El conflicto queda así planteado en dos frentes: la demanda por más de $6.000 millones y la discusión política sobre la administración de los fondos municipales destinados al servicio de agua.

El Concejo de Santo Tomé deberá ahora definir si avanza con la interpelación y la comisión investigadora, mientras el Ejecutivo municipal enfrenta el reclamo judicial de ASSA.