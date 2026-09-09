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El argentino Diego Domínguez se sumó al Salón de la Fama de World Rugby

El exmedio apertura Diego Domínguez ingresó a un grupo selecto que integran Hugo Porta, Agustín Pichot, Felipe Contepomi, Juan Martín Hernández y Sergio Parisse

9 de septiembre 2026 · 18:57hs
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El italo-argentino

El italo-argentino, Diego Domínguez ingresó al salón de la fama de World Rugby tras una gran carrera internacional.

Diego Domínguez se convirtió en el quinto representante argentino en ingresar al Salón de la Fama de World Rugby, luego de que se anunciara la Clase 2026. El exjugador nació en Córdoba y comenzó su carrera en La Tablada. Su carrera internacional comenzó con Los Pumas, seleccionado con el que disputó dos partidos ante Chile y Paraguay en 1989. Luego, gracias a la ascendencia italiana de su madre, pudo representar a Italia.

El jugador surgido en el club Tablada de su Córdoba natal, y que realizó una gran carrera en Italia, ingresó a un grupo selecto que integran Hugo Porta, Agustín Pichot, Felipe Contepomi, Juan Martín Hernández y Sergio Parisse, quien nació en La Plata, jugó en la nación peninsular, pero no lució la camiseta de Los Pumas.

Diego Domínguez, en el salón de la fama del rugby

El ítalo argentino Diego Domínguez, quien fuera figura de la selección Azzurra, se convirtió en el sexto jugador nacido en territorio argentino en ingresar al Salón de la Fama de la World Rugby, según anunció este miércoles el ente rector.

El back surgido en Tablada de Córdoba fue reconocido junto con Joel Stransky (Sudáfrica), Zinzan Brooke (Nueva Zelanda), Abdelatif Benazzi (Francia), Jen Crawford (Estados Unidos), Sue Day (Inglaterra), y Rochelle Martin (Nueva Zelanda) elevarán el número de miembros a 182, desde que el ente rector inició este reconocimiento en 2026.

Los argentinos que ya integraban el Salón de la Fama del rugby mundial son Hugo Porta, Agustín Pichot, Felipe Contepomi, Juan Martín Hernández y Sergio Parisse, otro ítalo-argentino que fue distinguido en 2024.

Merecido reconocimiento para el ex medio apertura formado en La Tablada de C&oacute;rdoba, figura del rugby de Italia.

Merecido reconocimiento para el ex medio apertura formado en La Tablada de Córdoba, figura del rugby de Italia.

Domínguez, luego jugó para la Azzurra durante los siguientes doce años, y cumplió un total de 74 partidos internacionales con ese combinado.Para Italia, el nacido en Córdoba jugó tres Copas del Mundo: 1991, 1995 y 1999. Además, fue clave en la exitosa transición del equipo al Seis Naciones Masculino en 2000. En la inolvidable victoria sobre Escocia en el primer partido de Italia en el Seis Naciones, marcó 29 de los 34 puntos, incluyendo tres drops, su técnica característica.

Cuando se retiró del rugby internacional en 2003,Domínguez había anotado 1010 puntos en partidos internacionales (983 con Italia y 27 con Argentina), situándolo en el selecto grupo de jugadores que han superado los mil puntos internacionales. Sus logros se extendieron al rugby de clubes, ganando cuatro títulos de la Serie A y una Copa de Italia con el Milan Rugby.

También ayudó al Stade Français a ganar cuatro títulos de la Liga Francesa y una Copa Ives du Manoir. Domínguez también anotó un récord de 30 puntos en la final de la Copa Heineken de 2001 contra el Leicester.

Domínguez Salón de la Fama World Rugby
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