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El Torero Retamoso no detiene su preparación para su pelea en Paraná

El santafesino Nahuel Retamoso del Olimboxing enfrentará el viernes al entrerriano Dimas Garateguy en el estadio Moisés Flesler de Sionista de Paraná

Ovación

Por Ovación

9 de septiembre 2026 · 18:50hs
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El Torero Retamoso junto a sus entrenadores

El Torero Retamoso junto a sus entrenadores, Osvaldo Salami y Walter Zoccola en el Olimboxing.

Se viene una atractiva cartelera con cinco peleas amateurs y tres combates profesionales el próximo viernes en el estadio Moisés Flesler del Centro Juventud Sionista de Paraná, organizado por Cloroformo López, en el cual el santafesino Nahuel Retamoso se medirá con el local Dimas Garateguy a ocho asaltos en categoría wélter. Una velada que asoma más que destacable y que tendrá como matchmaker a Carlos Lemos de Colón.

Retamoso se presentará en Sionista de Paraná

El festival boxístico que se desarrollará el viernes 18 de septiembre en el estadio Moisés Flesler del Centro Juventud Sionista tendrá como protagonista al púgil santafesino entrenado por Osvaldo Salami y Walter Zoccola en el Olimboxing de la capital provincial, será un nuevo desafío para el Torero de 31 años.

"Acá venimos muy bien, a paso firme, como siempre confiado, concentrado, entrenando, pero en esta oportunidad con mucha más experiencia", le dijo Nahuel Oscar Retamoso a UNO Santa Fe. El rival del Torero a ocho asaltos será el paranaense Dimas Toti Garateguy quien entrena en Colón bajo las órdenes de Carlitos Lemos.

"Venimos trabajando mucho, haciendo foco en la cuestión física, el cardio y el volumen de golpe. Es algo que estuvimos trabajando en la última pelea ya que no nos fue bien. Pero ahora estamos bien, con confianza, y más experiencia, y será una nueva oportunidad para estar peleando cerca de mi casa" sostuvo Retamoso que cuenta con 13 peleas, con 7 triunfos, uno KOs, y seis derrotas.

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Nahuel Retamoso peleará el 18 de septiembre en Sionista de Paraná a ochos rounds en wélter.

Toti Garateguy de 34 años lleva veintidós combates en el campo rentado, de las cuales ganó 12, tres por la vía rápida, y 10 las perdió, cinco antes del límite. "El rival siempre lo miramos, lo estudiamos, y vemos en que tenemos que ser cautos y en aquellos puntos que podemos doblegarlo. Viene de ganar y perder, creo eso no lo tengo mucho al tanto, pero siempre hay que ir a pelear concentrado y con mucha determinación".

Retamoso peleará en la ciudad de Paraná, por lo que seguramente tendrá el acompañamiento de su gente. "La pelea está cerca, va a estar mi familia, como siempre, ya que es en la ciudad vecina. Así que vamos a estar muy bien acompañados. Ahora me toca a mi subir al ring y dar lo mejor para hacer las cosas y traernos un buen resultado".

Una cartelera más que atractiva

En cuanto a los otros dos combates profesionales, Nicolás Pagliaruzza, representante de Paraná, se enfrentará a Pablo Romero, de Colón, en la categoría súper ligero y a cuatro rounds. Luego será el turno de Milagros Segovia, también de Paraná, quien combatirá ante la cordobesa Dayana Loyola en la categoría mosca, en un duelo pactado a cuatro asaltos.

En relación a los enfrentamientos amateurs, en categoría pesado, Walter González, de Team Peligro Paracao, tendrá como rival a Esteban Díaz, de Willie Pep. En hasta 75 kilogramos, en tanto, Iván Frutos, de Boxing Paraná, se cruzará con Jerónimo Jesús Wild, de Toa Box. Zamira Beber, de Paya Box, y Belkis Olivera, de TNC Boxing Colón, Uruguay, en hasta 57 kilogramos. El duelo será el fondo amateur y tendrá en juego el Título Internacional Dos Orillas.

Retamoso Paraná Sionista
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