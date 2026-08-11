Cuatro argentinos buscan meterse en el cuadro principal del Masters 1000 de Cincinnati

Francisco Comesaña, Marco Trungelliti, Solana Sierra y Nadia Podoroska debutan este martes en la clasificación del torneo estadounidense, que se disputará del 13 al 23 de agosto sobre cemento.

El Masters 1000 de Cincinnati comienza a tomar forma y cuatro tenistas argentinos buscarán este martes dar el primer paso para ingresar al cuadro principal del prestigioso torneo estadounidense. Francisco Comesaña, Marco Trungelliti, Solana Sierra y Nadia Podoroska disputarán la primera ronda de la clasificación.

El certamen se desarrollará entre el 13 y el 23 de agosto , sobre superficie de cemento, y repartirá 9.415.725 dólares en premios .

Comesaña y Trungelliti, con la posibilidad de un duelo argentino

En el cuadro masculino, Francisco Comesaña, ubicado en el puesto 107 del ranking mundial, debutará frente al japonés Kei Nishikori, actualmente 467º. El partido está previsto para alrededor de las 14.30 de Argentina.

A la misma hora, Marco Trungelliti, 90º del mundo, se medirá con el austríaco Sebastian Ofner.

Si ambos argentinos consiguen avanzar, se producirá un atractivo cruce entre compatriotas en la final de la clasificación. Comesaña, de 25 años y nacido en Mar del Plata, y Trungelliti, santiagueño de 36, quedarían frente a frente por un lugar en el cuadro principal.

Sierra y Podoroska, por un lugar entre las mejores

Entre las mujeres, Solana Sierra también tendrá su estreno. La marplatense ocupa el puesto 86 del ranking WTA y es la sexta preclasificada de la qualy. Su primera rival será la japonesa Aoi Ito, ubicada en el 236º lugar.

En caso de superar esa instancia, Sierra definirá su ingreso al cuadro principal frente a la ganadora del duelo entre la británica Harriet Dart (144ª) y la japonesa Moyuka Uchijima (111ª).

Por su parte, Nadia Podoroska, actualmente 514ª del ranking mundial, debutará no antes de las 17.30 de Argentina ante la alemana Ella Seidel, 105ª del mundo.

Si la rosarina consigue avanzar, buscará su clasificación frente a la vencedora del encuentro entre la ecuatoriana Emiliana Arango (97ª) y la rusa Aliaksandra Sasnovich (141ª).

Así, cuatro argentinos buscarán superar la qualy de Cincinnati y meterse en uno de los torneos más importantes de la gira sobre cemento norteamericana.