Barcelona y PSG animarán un duelo de candidatos en la Champions League Barcelona y PSG se enfrentarán, desde las 16, en el Estadi Olímpic Lluís Companys, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Champions League. Por Ovación 1 de octubre 2025 · 07:26hs

Barcelona recibe este miércoles al PSG en el marco del partido por la segunda fecha de la fase de grupos de la Champions League.

El encuentro se disputa desde las 16 horas de la Argentina en el Estadi Olímpic Lluís Companys, y se podrá seguir en vivo por Fox Sports y Disney+.

Sin Lamine Yamal, el conjunto catalán, que viene de ser semifinalista de la pasada edición, arrancó con una victoria, al igual que el flamante campeón defensor. Se espera por uno de los partidos más importantes de la semana. Probables formaciones de Barcelona vs PSG Barcelona: Szczesny; Koundé, Cubarsi, Araujo, Martín; Pedri, De Jong, Olmo; Rashford, Lewandowski, Lamine. PSG: Caballero; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Lee, Vitinha, Zaire-Emery; Mbaye, Ramos, Barcola.