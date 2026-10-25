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CRAI y Banco Provincial continúan punteros en el Torneo Oficial

Por la fecha 11 de la Zona Campeonato, CRAI derrotó a Quillá Amarrillo y Banco hizo lo propio con Santa Fe RC en Sauce Viejo. El Quillá goleó a La Salle Jobson en Cabaña Leiva.

Ovación

Por Ovación

25 de octubre 2026 · 10:23hs
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CRAI superó a El Quillá Amarillo en el lago del Parque del Sur y se mantiene puntero.

Prensa ASH

CRAI superó a El Quillá Amarillo en el lago del Parque del Sur y se mantiene puntero.

Pasó un intenso fin de semana en el hockey doméstico, que regresó a la acción tras haberse disputado el Campeonato Argentino de Mayores en la provincia de Córdoba. En la Zona Campeonato, CRAI y Banco Provincial ganaron de visitante sus respectivos compromisos y se mantienen al frente de la tabla de posiciones. Por otro lado, se registraron las victorias de Universitario sobre las chicas de San Justo, y la goleada de El Quillá sobre La Salle Jobson en Cabaña Leiva. En el segundo estamento, ALma Juniors goleó a Quillá Blanco y se mantiene como único líder de la competición.

CRAI y Banco se mantienen punteros del Oficial

En el estadio Sergio Antoniazzi, a la vera del lago del parque del Sur, CRAI se impuso a El Quillá Amarillo por 3 a 2 y conservó la punta de la tabla de colocaciones. Las Gitanas jugaron un buen partido, aunque comenzaron perdiendo tras el gol de Eliana Sánchez. Después llegaron las conquistas de Victoria Etcheverry, dos de Victoria Bertone de penal, y el penal de Guillermina Wicky para las Tiburonas.

En Sauce Viejo, Banco Provincial refrendó el buen momento por el que está pasando, ya que consiguió superar a Santa Fe Rugby Club por 6 a 2 bajo los arbitrajes de Solange Romero y Matías Ledesma. Para las Kresteras los goles fueron marcados por Valentina Suravsky en dos ocasioness, dos de Ruth Fuchs, uno de penal, Macarena Rímolo, y Celina Basilio desde el fijo, mientras que los descuentos para las Tricolores los consiguió Martina Spuler.

En Cabaña Leiva, El Quillá Azul se llevó una gran victoria ante La Salle Jobson tras golearlo por 4 a 0. Los goles para las Tiburonas dirigidas por el Colo Ariel Pérez Carli fueron convertidos por Martina Borgo en tres oportunidades y uno de Julia Ponzo.

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CRAI superó a El Quillá Amarillo en el lago del Parque del Sur y se mantiene puntero.

Por su parte, en barrio Las Delicias de nuestra capital, Universitario de Santa Fe fue contundente frente a Colón de San Justo y lo derrotó por 5 a 1. Para las Cuervas conducidas por Santiago Blanco los goles fueron conseguidos por Cielo Gallo en cuatro oportunidades, uno desde el fijo y el otro de penal, más uno de Sofía Piccone. Para las chicas del Portón del Norte, que tienen como coach a Sebastián Fernández, el descuento lo consiguió Valentina Castelay.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Banco Provincial y CRAI 27, El Quillá 23, Santa Fe Rugby y La Salle Jobson 13, Universitario de Santa Fe 11, El Quillá Amarillo 10 y Colón de San Justo 0. En la próxima fecha se medirán Colón de San Justo con La Salle Jobson, El Quillá con Santa Fe Rugby, Banco Provincial con CRAI y El Quillá Amarillo con Universitario.

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El Quillá Azul se impuso con autoridad a La Salle Jobson en Cabaña Leiva.

Por la fecha 12 de la Zona Ascenso, en el sintético de la ASH, Alma Juniors de Esperanza goleó a El Quillá Blanco por 13 a 0 con goles de Leo Simoneit x3, Paulina Olsen x2, Jose Milano x3, Camila Soldavini, Tamara Roldan, Iara Jimenez, Catia Zingerling, Sarina Simoneit. En el departamento Las Colonias, Atlético Franck igualó 4 a 4 con CRAR de Rafaela. Para las anfitrionas los goles los hicieron Juanita Brega, dos Dana Heinzen y Morena Pozzo, mientras que para las rafaelinas los consiguieron Maitena Zanabria en dos ocasiones, Alma Mondino y Guille Astudillo.

En el sintético de agua de la ASH, Santa Fe Rugby Azul doblegó a Unión de Santa Fe por 2 a 1. Para las de Sauce Viejo los goles fueron cosechados por Emma Favre y Delfina Stratta, mientras que para las rojiblanca descontó Candela Marraiso. A la vera de la autopista, CRAI Blanco igualó con Colón 2 a 2. Para las Gitanas los goles los hicieron Mili Cimadevilla y Martina Carballo, mientras que para las Sabaleras, Serena Zapata y Martina Carballo.

Las posiciones se encuentran así: Alma Juniors de Esperanza 34, Argentino de San Carlos 31, CRAR y CRAI Blanco 22, Colón 19, Santa Fe Rugby B 17, Atlético Franck 14, Unión 7, Santa Fe Rugby C 4 y El Quillá Blanco 0. En la próxima fecha jugarán CRAR con Argentino de San Carlos, Santa Fe Rugby B con Alma Juniors, Colón con Santa Fe RC C, CRAI Blanco con Atlético Franck y Unión con El Quillá Blanco.

Las Cuervas de Universitario golearon a Col&oacute;n de San Justo en las Delicias.

Las Cuervas de Universitario golearon a Colón de San Justo en las Delicias.

Síntesis: Quillá Amarillo 2- CRAI 3

El Quillá Amarillo: Emilia Adjad, Lucía Morandi, Delfina Peliquero, Agustina Vaschetto, Delfina Prazenica, Guillermina Wicky, Lucía Di Pasquale, Milagros D´ Andrea, Luisa Herrera, Mayra Nanzer, Eliana Sánchez, Ticiana Alaniz, Josefina Pelossi, Yamila Quiroz, Sabrina Ferreyra, Agustina Santaera, Valentina Imvinkelried y Valentina Bianchi. Entrenador: Lucas Larrosa.

CRAI: Magdalena Chemes, Victoria Etcheverry, Milagros Escudero, Rosario Gómez Iriondo, Trinidad Juez, Ernestina Palmier, Milagros Paniccia, Ignacio Pelletan, Juana Soto Payva, Aldana Sosa, Victoria Bertone, Joaquina Salva, Delfina Gamboa, Solange Alegre, Juana Bearzot, Paula Questa, Isabella Brasca y Rafaela Zanetta. Entrenador: Iván Díaz.

Goles: Eliana Sánchez (CNQ), Victoria Etcheverry (C), Victoria Bertone x2 (C), Guillermina Wicky (CNQ)

Cancha: estadio Sergio Antoniazzi (CNQ)

Árbitros: Máximo Miranda y Aldo Belegni

CRAI Torneo Oficial Banco provincial
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