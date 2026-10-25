Colón sigue de cerca a sus rivales directos: Morón y Godoy Cruz afrontan dos partidos clave

Colón estará pendiente de los resultados de este domingo en la Primera Nacional: Morón visita a Almirante Brown y Godoy Cruz juega ante Mitre en Santiago del Estero.

Colón tendrá este domingo una jornada importante fuera de la cancha, con la atención puesta en dos encuentros que pueden influir en sus aspiraciones en la Primera Nacional. Deportivo Morón visitará a Almirante Brown desde las 15.30, mientras que Godoy Cruz se medirá con Mitre de Santiago del Estero a partir de las 17. Los resultados serán seguidos de cerca por el Sabalero en la recta final del campeonato.

Morón y Godoy Cruz, bajo la lupa del Sabalero

El primero en salir a la cancha será Deportivo Morón, que visitará a Almirante Brown en el estadio Presidente Fragata Sarmiento, por la penúltima fecha de la Zona A. El Gallo buscará conseguir un resultado favorable para llegar bien posicionado a la definición de la fase regular, aunque tendrá enfrente a un rival que atraviesa un momento de entusiasmo.

El Mirasol viene de rescatar un empate agónico frente a Colón en Santa Fe, un punto que, sumado a otros resultados, le permitió asegurar su clasificación al Reducido. Con ese objetivo cumplido, el conjunto dirigido por Andrés Montenegro intentará cerrar su participación como local en la fase regular con una victoria en el clásico.

El encuentro comenzará a las 15.30, tendrá el arbitraje de Bruno Amiconi y será transmitido por LPF Play. Montenegro podría repetir la formación que presentó ante el Sabalero: Bruno Galván; Pedro Velurtas, Enzo Cardozo, Gustavo Cabral, Gerardo Alegre Rojas y Tomás Villoldo; Ulises Abreliano, Santiago Gauna, Mariano Santiago y Luciano Pascual; Milton Zanotti.

El probable once de Morón para enfrentar a Almirante Brown sería: Julio Salvá; Iñiguez, Braian Salvareschi, Emilio Lazza, Joaquín Livera; Santiago Kubiszyn, Mauro Burruchaga, Bíttolo; Fagundez; Gonzalo Berterame y Mateo Levato.

Más tarde, desde las 17, será el turno de Godoy Cruz, que visitará a Mitre en el estadio Doctores José y Antonio Castiglione de Santiago del Estero, por la fecha 35 del campeonato. El Tomba buscará sumar en una cancha complicada, mientras que el Aurinegro intentará repetir la actuación que le permitió vencer por 2-0 a Deportivo Morón en la jornada anterior.

El equipo santiagueño llega fortalecido por ese triunfo y buscará volver a dar un golpe ante otro rival que tiene objetivos importantes en el tramo decisivo del torneo. El partido contará con el arbitraje de Federico Benítez y la transmisión de LPF Play.

El posible once de Godoy Cruz: Juan Strumia, Francisco Gerometta, Nahuel Brunet, Esteban Burgo, Diego Viera; Vicente Poggi, Gastón Gil Romero, Felipe Cairus, Nicolás Fernández; Axel Rodríguez, Martín Pino: DT: Pablo de Muner.

El entrenador Christian Salandin podría mantener la base del equipo que ganó en la última fecha, aunque mantiene una duda en el mediocampo entre Mateo Maldonado y Matías Ferrari. La probable formación de Mitre sería con Ignacio Pietrobono; Brian Mieres, Pablo Minissale, Maximiliano Romero y Franco Ferrari; Martín Vázquez, Juan Alesandroni, Maldonado o Matías Ferrari y Oscar Garrido; Favio Cabral y Marcos Machado.

Para Colón, la jornada será una oportunidad para observar cómo se acomodan sus competidores en una etapa en la que cada punto puede resultar determinante. El Sabalero deberá cumplir con sus propios compromisos, pero también estará atento a lo que suceda en estos dos escenarios para conocer el panorama con el que llegará a la definición de la fase regular.