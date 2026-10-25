Uno Santa Fe | Ovación | Colón

Colón sigue de cerca a sus rivales directos: Morón y Godoy Cruz afrontan dos partidos clave

Colón estará pendiente de los resultados de este domingo en la Primera Nacional: Morón visita a Almirante Brown y Godoy Cruz juega ante Mitre en Santiago del Estero.

Ovación

Por Ovación

25 de octubre 2026 · 10:04hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Colón sigue de cerca a sus rivales directos: Morón y Godoy Cruz afrontan dos partidos clave

Colón tendrá este domingo una jornada importante fuera de la cancha, con la atención puesta en dos encuentros que pueden influir en sus aspiraciones en la Primera Nacional. Deportivo Morón visitará a Almirante Brown desde las 15.30, mientras que Godoy Cruz se medirá con Mitre de Santiago del Estero a partir de las 17. Los resultados serán seguidos de cerca por el Sabalero en la recta final del campeonato.

LEER MÁS: Ignacio Lago, figura en Colón: "Siempre estuvimos convencidos de lo que hacemos"

Morón y Godoy Cruz, bajo la lupa del Sabalero

El primero en salir a la cancha será Deportivo Morón, que visitará a Almirante Brown en el estadio Presidente Fragata Sarmiento, por la penúltima fecha de la Zona A. El Gallo buscará conseguir un resultado favorable para llegar bien posicionado a la definición de la fase regular, aunque tendrá enfrente a un rival que atraviesa un momento de entusiasmo.

El Mirasol viene de rescatar un empate agónico frente a Colón en Santa Fe, un punto que, sumado a otros resultados, le permitió asegurar su clasificación al Reducido. Con ese objetivo cumplido, el conjunto dirigido por Andrés Montenegro intentará cerrar su participación como local en la fase regular con una victoria en el clásico.

El encuentro comenzará a las 15.30, tendrá el arbitraje de Bruno Amiconi y será transmitido por LPF Play. Montenegro podría repetir la formación que presentó ante el Sabalero: Bruno Galván; Pedro Velurtas, Enzo Cardozo, Gustavo Cabral, Gerardo Alegre Rojas y Tomás Villoldo; Ulises Abreliano, Santiago Gauna, Mariano Santiago y Luciano Pascual; Milton Zanotti.

El probable once de Morón para enfrentar a Almirante Brown sería: Julio Salvá; Iñiguez, Braian Salvareschi, Emilio Lazza, Joaquín Livera; Santiago Kubiszyn, Mauro Burruchaga, Bíttolo; Fagundez; Gonzalo Berterame y Mateo Levato.

Más tarde, desde las 17, será el turno de Godoy Cruz, que visitará a Mitre en el estadio Doctores José y Antonio Castiglione de Santiago del Estero, por la fecha 35 del campeonato. El Tomba buscará sumar en una cancha complicada, mientras que el Aurinegro intentará repetir la actuación que le permitió vencer por 2-0 a Deportivo Morón en la jornada anterior.

El equipo santiagueño llega fortalecido por ese triunfo y buscará volver a dar un golpe ante otro rival que tiene objetivos importantes en el tramo decisivo del torneo. El partido contará con el arbitraje de Federico Benítez y la transmisión de LPF Play.

El posible once de Godoy Cruz: Juan Strumia, Francisco Gerometta, Nahuel Brunet, Esteban Burgo, Diego Viera; Vicente Poggi, Gastón Gil Romero, Felipe Cairus, Nicolás Fernández; Axel Rodríguez, Martín Pino: DT: Pablo de Muner.

El entrenador Christian Salandin podría mantener la base del equipo que ganó en la última fecha, aunque mantiene una duda en el mediocampo entre Mateo Maldonado y Matías Ferrari. La probable formación de Mitre sería con Ignacio Pietrobono; Brian Mieres, Pablo Minissale, Maximiliano Romero y Franco Ferrari; Martín Vázquez, Juan Alesandroni, Maldonado o Matías Ferrari y Oscar Garrido; Favio Cabral y Marcos Machado.

Para Colón, la jornada será una oportunidad para observar cómo se acomodan sus competidores en una etapa en la que cada punto puede resultar determinante. El Sabalero deberá cumplir con sus propios compromisos, pero también estará atento a lo que suceda en estos dos escenarios para conocer el panorama con el que llegará a la definición de la fase regular.

Colón rivales Morón Godoy Cruz
Noticias relacionadas
el aviso de delfino: ahora viene lo mas lindo, donde se juegan cosas importantes

El aviso de Delfino: "Ahora viene lo más lindo, donde se juegan cosas importantes"

castet, tras el triunfo de colon: nos hicimos protagonistas y mostramos personalidad

Castet, tras el triunfo de Colón: "Nos hicimos protagonistas y mostramos personalidad"

colon le gano claramente a ciudad de bolivar y sigue en la lucha por el cuarto puesto

Colón le ganó claramente a Ciudad de Bolívar y sigue en la lucha por el cuarto puesto

de paoli insiste: me cuesta decir que me fue mal en colon

De Paoli insiste: "Me cuesta decir que me fue mal en Colón"

Lo último

Santa Fe movilizó más de 3,3 millones de toneladas y avanza con la concesión de su Terminal de Contenedores

Santa Fe movilizó más de 3,3 millones de toneladas y avanza con la concesión de su Terminal de Contenedores

Franco Colapinto corre en Estados Unidos: horario, dónde ver la F1 y desde qué puesto largará

Franco Colapinto corre en Estados Unidos: horario, dónde ver la F1 y desde qué puesto largará

Ronda RIGI: Santa Fe conectará a más de 1.800 empresas con 43 grandes proyectos de inversión

Ronda RIGI: Santa Fe conectará a más de 1.800 empresas con 43 grandes proyectos de inversión

Último Momento
Santa Fe movilizó más de 3,3 millones de toneladas y avanza con la concesión de su Terminal de Contenedores

Santa Fe movilizó más de 3,3 millones de toneladas y avanza con la concesión de su Terminal de Contenedores

Franco Colapinto corre en Estados Unidos: horario, dónde ver la F1 y desde qué puesto largará

Franco Colapinto corre en Estados Unidos: horario, dónde ver la F1 y desde qué puesto largará

Ronda RIGI: Santa Fe conectará a más de 1.800 empresas con 43 grandes proyectos de inversión

Ronda RIGI: Santa Fe conectará a más de 1.800 empresas con 43 grandes proyectos de inversión

Flamengo rompió el silencio por Marcos Rojo y explicó por qué reclamó ante la Conmebol

Flamengo rompió el silencio por Marcos Rojo y explicó por qué reclamó ante la Conmebol

Cayó Sorongo, el falso policía acusado de cometer violentos robos en viviendas de Santo Tomé

Cayó "Sorongo", el falso policía acusado de cometer violentos robos en viviendas de Santo Tomé

Ovación
Franco Colapinto corre en Estados Unidos: horario, dónde ver la F1 y desde qué puesto largará

Franco Colapinto corre en Estados Unidos: horario, dónde ver la F1 y desde qué puesto largará

CRAI se quedó con la tradicional copa Coronel Rodríguez Zía

CRAI se quedó con la tradicional copa Coronel Rodríguez Zía

CRAI y Banco Provincial continúan punteros en el Torneo Oficial

CRAI y Banco Provincial continúan punteros en el Torneo Oficial

Colón sigue de cerca a sus rivales directos: Morón y Godoy Cruz afrontan dos partidos clave

Colón sigue de cerca a sus rivales directos: Morón y Godoy Cruz afrontan dos partidos clave

Messi ingresó en el segundo tiempo pero Inter Miami cayó frente a New York

Messi ingresó en el segundo tiempo pero Inter Miami cayó frente a New York

Policiales
Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Escenario
U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula