Excursionistas hizo historia: goleó 4-0, salió campeón y volvió a la Primera Nacional tras 54 años

Excursionistas aplastó a Sportivo Italiano, aseguró el título de la Primera B Metropolitana y jugará en la segunda categoría del fútbol argentino en 2027.

Excursionistas vivió una jornada inolvidable este sábado: derrotó por 4-0 a Sportivo Italiano, se consagró campeón de la Primera B Metropolitana y consiguió el ascenso a la Primera Nacional para la temporada 2027. Con una actuación contundente ante su gente, el conjunto del Bajo Belgrano aseguró el primer puesto una fecha antes del final y concretó un regreso esperado durante más de cinco décadas.

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Una campaña histórica que devuelve a Excursionistas a la segunda categoría

La fiesta se desató en el estadio de Pampa y Miñones, donde el Verde celebró una conquista que le permitió alcanzar los 81 puntos y garantizar matemáticamente el campeonato. David Ledesma, Mariano Arango, Gabriel Tellas y Miguel López marcaron los goles de una goleada que coronó el gran recorrido del equipo a lo largo del certamen.

Bajo la conducción de Rodrigo Bilbao, Excursionistas construyó una campaña caracterizada por la regularidad y su fortaleza como local. En 21 presentaciones en el Bajo Belgrano, consiguió 15 triunfos, cuatro empates y apenas dos derrotas, con un balance de 44 tantos convertidos y solamente 11 recibidos.

También hubo rendimientos individuales destacados durante el campeonato. Máximo Blanco terminó entre los principales goleadores del plantel con diez conquistas, mientras que William Giménez aportó ocho. Matías Pólvera convirtió siete tantos y Gabriel Tellas cerró la temporada con otras ocho anotaciones.

El ascenso tiene una relevancia especial para la institución, que volverá a disputar la segunda categoría del fútbol argentino después de su última participación en 1972. De esta manera, la temporada 2027 marcará el reencuentro con una divisional que Excursionistas no integra desde hace 54 años.

El regreso también traerá nuevamente la posibilidad de enfrentarse con Defensores de Belgrano, uno de sus rivales tradicionales, en un clásico con profundas raíces en el norte de la Ciudad de Buenos Aires.

Detrás de la conquista deportiva aparece, además, un proceso de crecimiento institucional encabezado por el presidente Javier Méndez Cartier, con iniciativas vinculadas al fortalecimiento económico, la mejora de la infraestructura y el desarrollo de las diferentes actividades del club.

Con el campeonato asegurado y el ascenso consumado, Excursionistas comenzará ahora a preparar su próximo desafío: competir en la Primera Nacional, una categoría más exigente en la que buscará sostener el crecimiento de los últimos años y darle continuidad a una de las grandes alegrías de su historia reciente.

El desafío de sostener el crecimiento en la Primera Nacional

Con el ascenso consumado, Excursionistas comenzará a planificar una nueva etapa deportiva e institucional. El objetivo será conformar un plantel competitivo para afrontar una categoría más exigente, sin perder la identidad que le permitió construir una campaña histórica y volver al segundo escalón del fútbol argentino después de más de cinco décadas.