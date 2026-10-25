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Messi ingresó en el segundo tiempo pero Inter Miami cayó frente a New York

Lionel Messi jugó 40 minutos en la caida del Inter Miami como visitante.

Ovación

Por Ovación

25 de octubre 2026 · 10:33hs
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Messi ingresó en el segundo tiempo pero Inter Miami cayó frente a New York

Lionel Messi sumó minutos en la derrota de Inter Miami por 2-0 frente a New York Red Bulls, en condición de visitante, por una nueva jornada de la Conferencia Este de la MLS. El rosarino comenzó el encuentro entre los suplentes e ingresó durante el complemento, aunque no pudo cambiar el resultado de un partido que se definió con un gol en contra y otro sobre el cierre.

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Messi regresó tras su viaje a España, pero Inter Miami no pudo reaccionar

El encuentro disputado en el Sports Illustrated Stadium comenzó cuesta arriba para el conjunto de Florida. A los siete minutos, el brasileño Casemiro convirtió en contra y puso en ventaja al equipo neoyorquino, que sostuvo la diferencia durante buena parte del partido. Sobre el final, el sueco Emil Forsberg sentenció el 2-0 definitivo.

La principal novedad pasó por el regreso de Messi a la competencia. El capitán de la Selección argentina había viajado a España para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes y volvió a integrar la convocatoria de Inter Miami. Ingresó a los 11 minutos del segundo tiempo, pero no encontró los caminos para evitar la derrota.

El resultado cortó una racha de tres victorias consecutivas para el equipo dirigido por el argentino Cristian 'Kily' González. Sin embargo, la caída no modificó demasiado el panorama de las Garzas, que ya tenían garantizada su clasificación a los playoffs y conservaron el segundo puesto de la Conferencia Este, detrás de Nashville.

Además de Messi, Inter Miami contó con la presencia de los argentinos Rodrigo De Paul, Gonzalo Luján, David Ayala y Germán Berterame. Facundo Mura, en tanto, permaneció entre los relevos.

Con la clasificación asegurada, el conjunto de Florida buscará recuperar su mejor versión en el tramo decisivo de la temporada, con Messi como principal referencia para afrontar la pelea por el título de la MLS.

Messi Inter Miami
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