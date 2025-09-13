Uno Santa Fe | Ovación | Barracas Central

Barracas Central igualó con Godoy Cruz y se mantiene en la cima de la Zona A

Barracas Central rescató un empate en condición de visitante ante Godoy Cruz y continúa siendo el líder en la Zona A con 15 puntos

13 de septiembre 2025
Barracas Central empató 0 a 0 con Godoy Cruz como visitante por la octava fecha del Torneo Clausura y se alejó por dos puntos en el primer puesto del Grupo A con 15 unidades, aunque todavía restan jugarse varios perseguidores que están a tres de distancia.

Barracas Central rescató un valioso empate

El empate sin goles en el estadio Feliciano Gambarte le permitió al equipo de Rubén Darío Insúa alcanzar las 15 unidades, a dos del escolta del grupo Central Córdoba de Santiago del Estero, pero esta tarde puede compartir el primer puesto si se da el triunfo de Estudiantes de La Plata ante River.

El partido se disputó en una tarde calurosa y, desde el arranque, estuvo marcado por la fricción y las interrupciones. Godoy Cruz asumió el protagonismo con mayor posesión y control territorial, pero no encontró la claridad necesaria en los últimos metros.

El equipo mendocino apenas pudo generar aproximaciones aisladas, como la ocasión de Daniel Barrea en el complemento, que no logró definir con precisión dentro del área.

Barracas Central, más replegado y ordenado, apostó a los contragolpes y a los intentos desde media distancia. La situación más clara la tuvo Gonzalo Morales, quien convirtió pero su gol fue anulado por posición adelantada, en una acción que pudo haber cambiado el rumbo del encuentro.

Más allá de ese episodio, al visitante le alcanzó con la solidez defensiva para sostener el empate, resultado que lo mantiene en zona de clasificación a las copas internacionales.

El desarrollo del segundo tiempo mostró a Godoy Cruz insistiendo en busca de la victoria, aunque sin éxito. El local acumuló centros, remates desviados y presión ofensiva, pero nunca logró desarmar la resistencia de la defensa rival.

La falta de profundidad y la imprecisión en los últimos metros volvieron a exponer una de las principales falencias del conjunto dirigido por Daniel Oldrá en lo que va del torneo.

Con este resultado, el Tomba sigue sin poder ganar en condición de local en el Clausura y continúa comprometido en la tabla anual, donde necesita sumar para escapar de la parte baja. Su próximo compromiso será nuevamente en Mendoza frente a Instituto, en un duelo clave para mejorar su panorama.

Por su parte, Barracas Central, que atraviesa un presente más positivo y se mantiene en la pelea por los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana, visitará a Sarmiento en el estadio Eva Perón de Junín con la intención de sostener su posición de privilegio.

