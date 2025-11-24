La AFA habría generado un documento para sancionar a Estudiantes por el pasillo de espaldas

La AFA habría generando un documento de última para sancionar a Estudiantes por darle la espalda en el pasillo a los jugadores de Rosario Central

La Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) habría creado un documento para sancionar a Estudiantes por darle la espalda en el pasillo a los jugadores de Rosario Central , quienes recibieron un título de Campeón de Liga inventado el jueves pasado de la noche a la mañana.

El documento en el que se ampara la AFA para sancionar a Estudiantes es el Boletín N°6625, cuya fecha data del 12 de febrero del 2025, pero cuando se ingresa a los detalles del PDF se observa que fue creado el 23 de noviembre a las 19:21, en pleno encuentro entre el Pincha y Rosario Central.

En el mismo documento se detalla que “los futbolistas del club homenajeado ingresarán caminando por ese corredor central, en forma ordenada, pasando entre las dos hileras de jugadores rivales", mientras que “quienes integren el pasillo deberán permanecer en su lugar, mirando a los jugadores que transitan, sin realizar movimientos o conductas que alteren el desarrollo normal del protocolo, procedimiento éste que deberá desarrollarse con respeto y corrección”.

Polémica entre el accionar de AFA y el pasillo de Estudiantes en Rosario

A su vez, se subraya que “cualquier incumplimiento a lo previsto en la presente disposición será consignado en el informe arbitral o en los partes oficiales del partido y dará lugar, según corresponda, a la aplicación de las sanciones previstas según el Código Disciplinario de la AFA y demás normativa vigente”.

La polémica en torno a esta situación surgió luego de que la AFA inventara el título de Campeón de Liga de la noche a la mañana para premiar a Rosario Central por haber sido el equipo que más puntos sumó en la tabla anual. En las redes sociales, Estudiantes fue uno de los pocos clubes que expresó su disconformidad con la invención de este título, mientras que la AFA los obligó a hacer el pasillo.

El club de La Plata decidió aceptar este provocador pedido, que incluyó una amenaza del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, a su presidente Juan Sebastián Verón, pero los jugadores del Pincha le dieron la espalda a sus colegas del Canalla mientras salían a la cancha en la previa del encuentro correspondiente a los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura.

Luego de este partido, en el que Estudiantes se impuso por 1-0 para meterse en los cuartos de final, el árbitro Pablo Dóvalo informó que iba a elevar el informe al Tribunal de Disciplina por este pasillo de espaldas.