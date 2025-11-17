Barracas Central no pudo con Huracán y por ahora no llega a la Sudamericana

Barracas Central empató 0-0 con Huracán y no pudo meterse en la Sudamericana, por la fecha 16 del Clausura. El Globo no entró a los playoffs

Barracas Central y Huracán le bajaron el telón del Torneo Clausura con un empate 1-1 que dejó sensaciones encontradas para ambos, por la fecha 16 de la zona a del Clausura. En un duelo con ritmo y situaciones claras, ninguno logró torcer el marcador en el tramo final y terminaron firmando tablas.

El Globo abrió la cuenta a los 28 minutos gracias a un derechazo de Emmanuel Ojeda, que aprovechó un rebote. La alegría, sin embargo, duró muy poco. Cuatro minutos después, a los 32, el Guapo encontró la igualdad desde los 12 pasos: Rodrigo Insúa cambió penal por gol y emparejó la historia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1990518861846950095&partner=&hide_thread=false ¡EMPEZÓ A GANAR EL GLOBO EN LA CASA DEL GUAPO Y SUEÑA CON LOS PLAYOFFS! Emmanuel Ojeda y el 1-0 de Huracán sobre Barracas Central.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoClausura pic.twitter.com/BI0SSfEslo — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 17, 2025

Antes de ese tanto, Huracán había tenido un susto importante. Meza, su arquero, se lució tapándole un penal a Iván Tapia, manteniendo al Globo en partido cuando Barracas presionaba más.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1990537658637144193&partner=&hide_thread=false LO EMPATÓ EL GUAPO: Insúa no perdonó y puso el 1-1 de Barracas Central ante Huracán.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoClausura pic.twitter.com/LZa03ZKTpb — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 17, 2025

Con el empate consumado, el panorama quedó definido: Barracas Central logró meterse entre los ocho que disputarán los playoffs, pero el punto no le alcanzó por ahora para llegar a la Copa Sudamericana. Huracán, por su parte, quedó fuera de la fase final y también sin chances de acceder a competencias internacionales.