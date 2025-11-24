El minuto a minuto de Union ante Gimnasia en el 15 de Abril

Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión recibe a Gimnasia (LP) con el objetivo de meterse en cuartos de final del Torneo Clausura. Formaciones confirmadas

24 de noviembre 2025 · 21:33hs
UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión recibe a Gimnasia (LP) en el estadio 15 de Abril por los octavos de final del Torneo Clausura 2025, en un cruce directo que marcará el futuro inmediato. El Tate, que cerró una muy buena fase regular, terminó segundo en la Zona A con 25 puntos, mientras que el Lobo se metió en la última jornada, tras una goleada ante Platense.

Live Blog Post

Ya comenzó el partido entre Unión y Gimnasia

Juegan en el estadio 15 de abril por la llave 7 de Liga Profesional de Fútbol.

PT 1' La primera llegada de Unión

Comenzó con un centro atrás, remate al arco y pelota desviada.

PT 14' La segunda llegada de Unión

Remate de larga distancia de Mauricio Martinez que termina atajado por Nelson Insfrán

PT 17' Gol de Gimnasia de La Plata

Desborde por la banda Izquierda de Alejandro Piedrahita, tira el centro y define en el área chica Manuel Panaro que convierte su tercer gol en el Torneo Clausura

PT 23' Gol de Gimnasia de La Plata

Pateo el tiro de esquina Nicolás Barros Schelotto y definió de cabeza Enzo Martínez

PT 24' Tarjeta amarilla en Unión

El árbitro saca una tarjeta amarilla para Mauricio Martínez. Unión tiene un jugador amonestado.

PT 27 Tarjeta amarilla en Gimnasia

El árbitro saca una tarjeta amarilla para Enzo Martínez. Gimnasia tiene un jugador amonestado.

PT 43' Unión buscó el descuento ante Gimnasia

Cristian Tarragona se va mano a mano ante Nelson Insfrán y definió por arriba del arquero.

PT 45' Tarjeta amarilla en Gimnasia

El árbitro saca una tarjeta amarilla para Augusto Max. Gimnasia tiene dos jugadores amonestados.

Finalizó el primer tiempo en Santa Fe

Gimnasia fue efectivo y sorprendió al Tatengue, cuando este menos lo esperaba.

Comenzó el segundo tiempo en el 15 de Abril

Gimnasia busca sostener su trabajo en el primer tiempo, mientras que Unión busca dar vuelta la historia en casa.

Cambios: primer cambio en Unión

ST 00' Ingresa Nicolás Palavecino en el lugar de Franco Fragapane

PT 8' Gol de Unión

Agustín Palavecino tira el centro desde la banda izquierda y Cristian Tarragona resuelve con una chilena para anotar el descuento.

ST 12' Llegada clara de Gimnasia de La Plata

Marcelo Torres pateó al arco y Maizon Rodríguez sacó la pelota sobre la línea.

ST 17' Cambios en Unión

Ingresan al campo de juego: Augusto Solari, Emiliano Álvarez y Marcelo Estigarribia.

Egresan del campo de juego: Lautaro Vargas (lesión), Mauricio Martínez y Agustín Colazo.

ST 20' Llegada de Unión

Remate de Mauro Pittón que se va por encima del travesaño.

ST 21' Cambios en Gimnasia

Ingresan al campo de juego: Pablo Aguiar y Jeremías Merlo.

Egresan del campo de juego: Bautista Merlini y Alejandro Piedrahita.

ST 22' Llegada de Gimnasia

Cabezazo de Enzo Martínez que pasa por al lado del palo.

ST 31' Cambio en Unión, agota variantes el Tatengue

Ingresa al campo de juego: Diego Armando Diaz.

Egresa del campo de juego: Julián Palacios.

ST 35' Llegada de Unión

Marcelo Estigarribia bajó la pelota y asistió a Diego Armando Diaz, que pateo al arco e impacto en el palo de Nelson Insfrán.

Formaciones de Unión y Gimnasia (LP)

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón.

Gimnasia (LP): Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Sebastián Martínez.

VAR: Ariel Penel.

Unión Gimnasia (LP) Clausura
