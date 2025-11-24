El minuto a minuto de Union ante Gimnasia en el 15 de Abril

Live Blog Post

Ya comenzó el partido entre Unión y Gimnasia

Juegan en el estadio 15 de abril por la llave 7 de Liga Profesional de Fútbol.

PT 1' La primera llegada de Unión

Comenzó con un centro atrás, remate al arco y pelota desviada.

PT 14' La segunda llegada de Unión

Remate de larga distancia de Mauricio Martinez que termina atajado por Nelson Insfrán

PT 17' Gol de Gimnasia de La Plata

Desborde por la banda Izquierda de Alejandro Piedrahita, tira el centro y define en el área chica Manuel Panaro que convierte su tercer gol en el Torneo Clausura

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes24ar/status/1993130370657812638?s=20&partner=&hide_thread=false El GOL de MANUEL PANARO para el 1-0 de GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA ante Unión en Santa Fe.pic.twitter.com/CRu6TKOqPG — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) November 25, 2025

PT 23' Gol de Gimnasia de La Plata

Pateo el tiro de esquina Nicolás Barros Schelotto y definió de cabeza Enzo Martínez

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes24ar/status/1993130684677079087?s=20&partner=&hide_thread=false El GOL de ENZO MARTÍNEZ para el 2-0 de GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA ante Unión en 24' de partido. pic.twitter.com/5zu5NOJYkk — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) November 25, 2025

PT 24' Tarjeta amarilla en Unión

El árbitro saca una tarjeta amarilla para Mauricio Martínez. Unión tiene un jugador amonestado.

PT 27 Tarjeta amarilla en Gimnasia

El árbitro saca una tarjeta amarilla para Enzo Martínez. Gimnasia tiene un jugador amonestado.

PT 43' Unión buscó el descuento ante Gimnasia

Cristian Tarragona se va mano a mano ante Nelson Insfrán y definió por arriba del arquero.

PT 45' Tarjeta amarilla en Gimnasia

El árbitro saca una tarjeta amarilla para Augusto Max. Gimnasia tiene dos jugadores amonestados.

Finalizó el primer tiempo en Santa Fe

Gimnasia fue efectivo y sorprendió al Tatengue, cuando este menos lo esperaba.

Comenzó el segundo tiempo en el 15 de Abril

Gimnasia busca sostener su trabajo en el primer tiempo, mientras que Unión busca dar vuelta la historia en casa.

Cambios: primer cambio en Unión

ST 00' Ingresa Nicolás Palavecino en el lugar de Franco Fragapane

PT 8' Gol de Unión

Agustín Palavecino tira el centro desde la banda izquierda y Cristian Tarragona resuelve con una chilena para anotar el descuento.

ST 12' Llegada clara de Gimnasia de La Plata

Marcelo Torres pateó al arco y Maizon Rodríguez sacó la pelota sobre la línea.

ST 17' Cambios en Unión

Ingresan al campo de juego: Augusto Solari, Emiliano Álvarez y Marcelo Estigarribia.

Egresan del campo de juego: Lautaro Vargas (lesión), Mauricio Martínez y Agustín Colazo.

ST 20' Llegada de Unión

Remate de Mauro Pittón que se va por encima del travesaño.

ST 21' Cambios en Gimnasia

Ingresan al campo de juego: Pablo Aguiar y Jeremías Merlo.

Egresan del campo de juego: Bautista Merlini y Alejandro Piedrahita.

ST 22' Llegada de Gimnasia

Cabezazo de Enzo Martínez que pasa por al lado del palo.

ST 31' Cambio en Unión, agota variantes el Tatengue

Ingresa al campo de juego: Diego Armando Diaz.

Egresa del campo de juego: Julián Palacios.

ST 35' Llegada de Unión

Marcelo Estigarribia bajó la pelota y asistió a Diego Armando Diaz, que pateo al arco e impacto en el palo de Nelson Insfrán.