El minuto a minuto de Union ante Gimnasia en el 15 de Abril

Ya comenzó el partido entre Unión y Gimnasia
Juegan en el estadio 15 de abril por la llave 7 de Liga Profesional de Fútbol.
PT 1' La primera llegada de Unión
Comenzó con un centro atrás, remate al arco y pelota desviada.
PT 14' La segunda llegada de Unión
Remate de larga distancia de Mauricio Martinez que termina atajado por Nelson Insfrán
PT 17' Gol de Gimnasia de La Plata
Desborde por la banda Izquierda de Alejandro Piedrahita, tira el centro y define en el área chica Manuel Panaro que convierte su tercer gol en el Torneo Clausura
PT 23' Gol de Gimnasia de La Plata
Pateo el tiro de esquina Nicolás Barros Schelotto y definió de cabeza Enzo Martínez
PT 24' Tarjeta amarilla en Unión
El árbitro saca una tarjeta amarilla para Mauricio Martínez. Unión tiene un jugador amonestado.
PT 27 Tarjeta amarilla en Gimnasia
El árbitro saca una tarjeta amarilla para Enzo Martínez. Gimnasia tiene un jugador amonestado.
PT 43' Unión buscó el descuento ante Gimnasia
Cristian Tarragona se va mano a mano ante Nelson Insfrán y definió por arriba del arquero.
PT 45' Tarjeta amarilla en Gimnasia
El árbitro saca una tarjeta amarilla para Augusto Max. Gimnasia tiene dos jugadores amonestados.
Finalizó el primer tiempo en Santa Fe
Gimnasia fue efectivo y sorprendió al Tatengue, cuando este menos lo esperaba.
Comenzó el segundo tiempo en el 15 de Abril
Gimnasia busca sostener su trabajo en el primer tiempo, mientras que Unión busca dar vuelta la historia en casa.
Cambios: primer cambio en Unión
ST 00' Ingresa Nicolás Palavecino en el lugar de Franco Fragapane
PT 8' Gol de Unión
Agustín Palavecino tira el centro desde la banda izquierda y Cristian Tarragona resuelve con una chilena para anotar el descuento.
ST 12' Llegada clara de Gimnasia de La Plata
Marcelo Torres pateó al arco y Maizon Rodríguez sacó la pelota sobre la línea.
ST 17' Cambios en Unión
Ingresan al campo de juego: Augusto Solari, Emiliano Álvarez y Marcelo Estigarribia.
Egresan del campo de juego: Lautaro Vargas (lesión), Mauricio Martínez y Agustín Colazo.
ST 20' Llegada de Unión
Remate de Mauro Pittón que se va por encima del travesaño.
ST 21' Cambios en Gimnasia
Ingresan al campo de juego: Pablo Aguiar y Jeremías Merlo.
Egresan del campo de juego: Bautista Merlini y Alejandro Piedrahita.
ST 22' Llegada de Gimnasia
Cabezazo de Enzo Martínez que pasa por al lado del palo.
ST 31' Cambio en Unión, agota variantes el Tatengue
Ingresa al campo de juego: Diego Armando Diaz.
Egresa del campo de juego: Julián Palacios.
ST 35' Llegada de Unión
Marcelo Estigarribia bajó la pelota y asistió a Diego Armando Diaz, que pateo al arco e impacto en el palo de Nelson Insfrán.