Barracas Central venció a Newell's en Rosario y es el único líder en la Zona A

Barracas Central arrancó perdiendo, pero logró dar vuelta el resultado para ganarle a Newell's 2-1. Con esta victoria, el Guapo es el único líder en la Zona A

29 de agosto 2025 · 22:05hs
Barracas Central derrotó a Newell’s por 2-1 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Marcelo Bielsa, por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025.

El local había comenzado en ventaja, a los 20 minutos, con el gol del delantero Carlos González, pero Barracas igualó en el segundo minuto de descuento de la primera parte, con el gol del delantero Facundo Bruera, y pasó a ganar a los 13 del complemento, mediante un penal del volante Iván Tapia.

Con la victoria, el “Guapo” alcanza la punta de la zona A, con 14 puntos, mientras que los dirigidos por Cristian Fabbiani están en duodécima ubicación, con seis unidades.

En la próxima fecha, el elenco de Rubén Darío Insua visitará a Godoy Cruz, el sábado 13 de septiembre a partir de las 14:30 horas, mientras que la “Lepra” será local de Atlético Tucumán, el viernes 12 a las 21:15.

El local se puso en ventaja a los 20 minutos de la primera etapa, con un muy buen centro desde la derecha del mediocampista Ever Banega, que llegó preciso al segundo poste para el delantero Fernando González, para que el paraguayo le cambie el palo a la pelota y marque el 1-0.

La fortuna ayudó al equipo de Rubén Darío Insua a alcanzar la igualdad, en el segundo minuto de descuento de la primera parte. Tras una buena jugada individual del volante Javier Ruíz, que avanzó por el medio esquivando defensores de la “Lepra”, la pelota le quedó al delantero Facundo Bruera, que remató desde el borde del área. Su disparo se desvió, descolocó al arquero Juan Espínola y se convirtió en la igualdad.

La polémica se instaló en Rosario a los 13 minutos de la segunda etapa, con el penal que término en el gol de Iván Tapia. El mismo fue cobrado, luego de revisar en el VAR, por una mano del defensor Lucas Sosa dentro del área, quien no tuvo tiempo de reaccionar y sacar el brazo, tras un despeje que realizó con el pie y un rebote en Bruera.

Aunque fue cuestionable, el árbitro Hernán Mastrangelo cobró la penal máxima, de la que se hizo cargo Tapia. El mediocampista se acercó lentamente a la pelota y cruzó un remate bajo con el pie derecho, con un remate que dio en el poste derecho de Espínola, quien adivinó las intenciones del volante de 26 años pero no pudo llegar, ante un tiro tan ajustado contra el caño.

