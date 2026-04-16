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"Caímos al agua": un socavón en el dormitorio y el dramático rescate de una familia en barrio Villa Hipódromo

El piso de la vivienda ubicada en Estrada y J.P. López se hundió durante el pico de la tormenta. "Caímos los cuatro al agua", relató Araceli, quien logró rescatar a sus hijos de 10, 12 y 17 años. Sospechan que la casa está construida sobre una antigua cava.

16 de abril 2026 · 19:38hs
Terror en barrio Villa Hipódromo: una madre y sus tres hijos cayeron en un socavón dentro de su habitación

Terror en barrio Villa Hipódromo: una madre y sus tres hijos cayeron en un socavón dentro de su habitación

La tormenta que descargó más de 100 milímetros sobre la ciudad dejó una marca dramática en barrio Villa Hipódromo. Lo que comenzó como un descanso familiar terminó en una escena de supervivencia cuando el piso de una habitación cedió por completo, arrastrando a una madre y sus tres hijos a un socavón lleno de agua en el interior de su propia vivienda.

El hecho ocurrió la intersección de J. P. López y Estrada, donde la estructura de la casa colapsó mientras la familia dormía la siesta, dejando el inmueble inhabitable y a sus ocupantes en una situación de extrema vulnerabilidad.

Alrededor de las 13:00 de este miércoles, el estrépito de cerámicos quebrándose interrumpió la siesta de Araceli y sus hijos. En cuestión de segundos, lo que parecía un ruido superficial se convirtió en un desplazamiento de tierra que "se tragó" parte del dormitorio.

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El relato del milagro

Araceli describió con angustia el momento exacto en que el suelo desapareció bajo sus pies: "Alcanzo a avisarles y, antes de que reaccionemos, se rompe una parte del piso. Se bajan y caemos los cuatro al agua".

Según relató, "a pesar del shock y la profundidad del pozo", lograron salir por sus propios medios para refugiarse en la casa de un familiar ubicada en el mismo terreno.

"Fue una desgracia con suerte porque yo estaba con ellos. Si no, no sé qué hubiera pasado", reflexionó la mujer, consciente de que el desenlace podría haber sido fatal para los menores.

¿Una falla histórica?

Aunque la familia había realizado reformas recientes (colocación de cerámicos hace tres meses sin detectar anomalías), una hipótesis comenzó a cobrar fuerza tras el derrumbe: el terreno habría sido una cava en el pasado. El suelo, saturado por la intensidad de la lluvia, habría cedido ante el peso de la edificación.

Evacuación: personal del Cobem clausuró preventivamente el ingreso a la vivienda hasta que especialistas en infraestructura evalúen el riesgo de derrumbe total.

Impacto económico: Araceli, que acababa de conseguir un empleo fijo hace apenas una semana tras un año de desocupación, debió faltar a su puesto para atender la emergencia. También vio interrumpida su actividad de venta de pan y sus estudios.

Miedo generalizado: los vecinos advierten que hay hundimientos similares en la esquina de la cuadra: "Tenemos miedo de que el socavón se extienda".

"No puedo hacer nada, necesito desagotar eso y no puedo. Ahora tengo que ver dónde voy a quedarme", expresó Araceli mientras espera una respuesta de las autoridades locales.

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