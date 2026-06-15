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Comienza el recambio de luminarias en el Puente Colgante para que vuelva a brillar antes de los Juegos Suramericanos

Desde este martes habrá cortes parciales al tránsito vehicular mientras avanzan las obras para recuperar la iluminación ornamental completa del ícono santafesino antes de fin de julio.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

15 de junio 2026 · 20:36hs
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Comienzan obras: El Puente Colgante inicia recambio de luminarias para su restauración integral.

Comienzan obras: El Puente Colgante inicia recambio de luminarias para su restauración integral.

El Puente Colgante inicia una nueva etapa de puesta en valor con el comienzo de los trabajos de recambio y recuperación integral de su sistema de iluminación ornamental. La intervención, impulsada por la Municipalidad de Santa Fe en conjunto con el Gobierno provincial, tiene como objetivo que uno de los principales emblemas urbanos de la capital santafesina recupere el ciento por ciento de su funcionamiento antes del inicio de los Juegos Suramericanos 2026.

Cortes de tránsito y comienzo de los trabajos

Las tareas comenzarán este martes 16 de junio y demandarán modificaciones temporales en la circulación. Mientras duren las obras, el tránsito vehicular permanecerá interrumpido de lunes a viernes entre las 9 y las 16. La restricción alcanzará a autos, motos, camionetas, camiones y colectivos que atraviesen el puente durante el horario de trabajo.

En tanto, peatones y ciclistas podrán continuar utilizando normalmente las sendas laterales, ya que permanecerán habilitadas durante toda la ejecución del proyecto.

puente colgante luminarias 12.jpg

Tecnología y recuperación del ícono santafesino

Actualmente, el sistema ornamental del puente funciona entre un 60 y un 70 por ciento de su capacidad. Si bien el municipio ya logró restablecer completamente la iluminación vial destinada a la seguridad del tránsito, todavía resta recuperar el funcionamiento total de la iluminación escénica que caracteriza la imagen nocturna del lugar.

El secretario de Gestión Urbana y Ambiente, Guillermo Ferrero, explicó que durante los últimos meses se avanzó en la adquisición de equipamiento específico compatible con la instalación original. Para ello, la Municipalidad licitó la compra de tecnología Philips importada, compuesta por luminarias, consolas de control y dispositivos electrónicos especiales que no se producen habitualmente en el país.

La inversión destinada a esta etapa supera los 114 mil dólares y permitirá completar la restauración definitiva del sistema.

LEER MÁS: El Puente Colgante recuperará su brillo: cinco meses de trabajo para la iluminación de un símbolo de la ciudad

La tecnología instalada en el Puente Colgante está basada en luminarias LED RGBW de alta complejidad que permiten modificar colores, generar secuencias y crear distintos efectos visuales sobre las torres y tensores de la estructura. Desde su incorporación en 2017, el puente se transformó en una referencia nacional en iluminación arquitectónica.

Con la obra terminada, volverán las iluminaciones especiales en fechas conmemorativas, campañas de concientización, celebraciones institucionales y eventos destacados.

Preparativos para los Juegos Suramericanos

La etapa final de recuperación se ejecutará mediante un esquema de cooperación entre el municipio y la Provincia: Santa Fe aportará la mano de obra necesaria para la instalación, mientras que la Municipalidad financió la compra del equipamiento.

Además del sistema lumínico, el plan de puesta en valor contempla intervenciones complementarias en el corredor costero, mantenimiento urbano, mejoras estéticas en las cabeceras del puente y acondicionamiento de espacios públicos cercanos.

El objetivo oficial es completar todas las tareas antes de finalizar julio para que el Puente Colgante Ingeniero Marcial Candioti vuelva a exhibir su imagen característica y reciba en su máximo esplendor a vecinos y visitantes durante los Juegos Suramericanos.

puente Colgante Santa Fe luminarias Juegos Suramericanos
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