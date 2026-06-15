El empleo privado en Santa Fe recuperó 2.300 puestos en marzo, pero acumula una caída de 13.300 desde 2023

El último informe del SIPA muestra una leve mejora mensual, aunque el nivel general sigue estancado respecto del año pasado. Mientras la Provincia destaca 8.585 incorporaciones por beneficios fiscales, el stock de empleo registrado no refleja ese impacto.

El empleo privado registrado en Santa Fe mostró una leve recuperación durante marzo de 2026 . Según el último informe del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) , elaborado por la Secretaría de Trabajo de la Nación , la provincia contabilizó 510.400 trabajadores en el sector privado registrado, lo que representa un incremento de 2.300 puestos respecto de febrero .

Sin embargo, el panorama de fondo sigue mostrando estancamiento . El año acumula un saldo negativo de 1.500 empleos respecto de diciembre de 2025 , cuando se registraban 511.900 trabajadores . Una vez despejados los factores estacionales que explicaron la fuerte caída de los primeros meses del año, marzo vuelve a ubicarse prácticamente en el mismo nivel que hace un año, lo que ratifica el amesetamiento de este indicador.

La evolución desde 2023

La serie histórica muestra la magnitud del retroceso. En diciembre de 2023 el empleo privado registrado en la provincia alcanzaba los 523.700 trabajadores. Para diciembre de 2025 esa cifra había caído a 511.900, y en marzo de 2026 se ubica en 510.400. El saldo acumulado desde el inicio de la actual gestión nacional es de -13.300 empleos, mientras que en lo que va de 2026 la caída es de -1.500.

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El dato que genera interrogantes

El informe del SIPA contrasta con las cifras difundidas por el gobierno provincial, que informó 8.585 incorporaciones de trabajadores durante el primer trimestre de 2026 atribuidas a los beneficios fiscales implementados por la administración de Maximiliano Pullaro.

Sin embargo, el empleo registrado total cayó 1.500 puestos respecto de diciembre de 2025, se mantiene prácticamente en el mismo nivel que hace un año y continúa por debajo de los niveles observados al inicio de la actual gestión nacional. Si esas incorporaciones hubieran tenido un impacto equivalente sobre el empleo neto, el stock de empleo registrado debería mostrar una expansión significativamente mayor a la observada.

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Los sectores que crecieron y los que cayeron

A nivel nacional, los sectores que más crecieron en marzo fueron minería (+0,5%), pesca (+0,3%), agro (+0,3%) y actividades inmobiliarias (+0,1%). En el otro extremo, las mayores caídas se registraron en finanzas, industria, transporte y comercio.

Trabajo independiente y remuneraciones

El trabajo independiente también mostró una caída del 0,6% respecto del mes anterior, con retrocesos en todas sus categorías: monotributo social (-2,1%), autónomos (-1,3%) y monotributo (-0,3%). El trabajo en casas particulares registró una baja del 0,2%.

En materia salarial, la remuneración nominal bruta promedio correspondiente a marzo de 2026 fue de $2.207.129, mientras que la remuneración bruta mediana alcanzó los $1.540.251.

Una señal positiva, pero insuficiente

La recuperación observada durante marzo constituye una señal positiva luego de la caída registrada al inicio del año. Sin embargo, el dato resulta insuficiente para afirmar que se haya iniciado una etapa de crecimiento sostenido del empleo privado en la provincia.