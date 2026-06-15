Villa Oculta: rescataron a un pitbull con signos de maltrato y un hombre quedó aprehendido

El hecho ocurrió en la zona de La Palmera y Pasaje Gobernador J.M. Cullen, al oeste de la ciudad de Santa Fe. El perro fue rescatado y el examen veterinario detectó lesiones, bajo peso y signos de falta de cuidados.

Se recuperó un perro de raza pitbull en Santa Fe con signos de maltrato y bajo peso.

Un hombre de 46 años fue aprehendido en barrio Villa Oculta, al oeste de la ciudad de Santa Fe, en el marco de una investigación por presunto maltrato animal, luego de ser señalado por haber agredido a un perro de raza pitbull con un palo.

El episodio ocurrió este domingo por la tarde en la intersección de La Palmera y Pasaje Gobernador J.M. Cullen, donde efectivos del Comando Radioeléctrico intervinieron tras recibir el aviso de un vecino que alertó sobre una situación de violencia contra el animal.

La denuncia que activó el operativo

Según se informó, un hombre de 43 años denunció que el sospechoso estaba golpeando al perro, lo que motivó la actuación inmediata del personal policial.

Tras tomar intervención, los efectivos dieron aviso al Ministerio Público de la Acusación. Por disposición de la fiscal de turno, se ordenó identificar al involucrado y secuestrar al animal para resguardar su integridad y avanzar con las actuaciones correspondientes por una posible infracción a la Ley 14.346 de maltrato y crueldad animal.

LEER MÁS: Tras el brutal ataque de un pitbull en la Costanera, buscan al dueño del perro que se fugó: "Pudo haber matado a un niño"

El estado de salud del animal

Posteriormente, personal de la Policía Ecológica trabajó junto con un veterinario policial para evaluar el estado sanitario del can.

El informe veterinario determinó que se trataba de un pitbull de aproximadamente dos años, que presentaba bajo peso, lesiones escoriativas en el cuello compatibles con el uso prolongado de una cadena o collar inadecuado, dermatitis compatible con sarna sin tratamiento y contusiones en la cabeza de antigua data.

Tras el procedimiento, el animal quedó bajo resguardo en una dependencia policial mientras continúan las actuaciones judiciales para determinar responsabilidades y definir su situación.