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Belgrano quiere recuperarse ante Barracas Central y acercarse a los playoffs

Belgrano recibirá este domingo a Barracas Central, desde las 18.30, en el Gigante de Alberdi, con la necesidad de dejar atrás la caída ante Aldosivi y fortalecer sus chances de clasificación. La visita llega en alza y buscará prolongar su invicto.

Ovación

Por Ovación

1 de noviembre 2026 · 10:07hs
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Belgrano quiere recuperarse ante Barracas Central y acercarse a los playoffs

La Voz

Belgrano tendrá este domingo una nueva oportunidad para encaminar su clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura. Desde las 18.30, el equipo cordobés recibirá a Barracas Central en el Gigante de Alberdi, por la decimoquinta fecha, en un partido que adquiere importancia para las aspiraciones de ambos en la Zona B.

Qué se juegan Belgrano y Barracas Central

El Pirata necesita cambiar rápidamente la imagen que dejó en su última presentación, cuando cayó frente a Aldosivi y dejó algunos interrogantes sobre sus posibilidades de asegurar el pasaje a los playoffs. El resultado le agregó incertidumbre a una clasificación que parecía encaminada y obliga al conjunto de Ricardo Zielinski a buscar una respuesta inmediata.

Tras aquella derrota, el entrenador reconoció que a su equipo le faltó mayor claridad en los metros finales: "No nos faltó entrega, teníamos que tener un poco más de paciencia en los últimos metros", fue el análisis del Ruso.

Belgrano ocupa el quinto puesto de la Zona B, con 22 puntos, la misma cantidad que reúne su próximo rival. Por eso, el encuentro representa una posibilidad importante para tomar distancia y quedar prácticamente con un pie en la siguiente instancia del campeonato.

Sin embargo, no todas son buenas noticias para Zielinski. El entrenador deberá afrontar el compromiso con una ausencia sensible: Nicolás Fernández sufrió una distensión en el cuádriceps izquierdo y quedó descartado para el cruce ante el Guapo.

Del otro lado estará un Barracas Central que llega con mejores sensaciones. El equipo conducido por Damián Ayude viene de vencer 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto, resultado que le permitió alcanzar los 22 puntos y ubicarse en el sexto lugar de la tabla.

El Guapo intentará extender a cinco encuentros su invicto en el Clausura y aprovechar el impulso de sus últimas actuaciones para dar otro paso hacia la clasificación. Con los mismos puntos que Belgrano, sabe que sumar en Córdoba puede resultar determinante en la pelea por ingresar a los playoffs.

De esta manera, el Gigante de Alberdi será escenario de un enfrentamiento directo entre dos equipos que comparten objetivos y necesidades. Belgrano buscará recuperar terreno ante su gente, mientras que Barracas intentará sostener su racha positiva y complicar los planes del conjunto cordobés.

Belgrano Barracas Central Alberdi
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