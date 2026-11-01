Boca y River, ante un Superclásico que puede marcar el destino de ambos en 2026

Boca recibirá a River este domingo, desde las 15, en La Bombonera, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura.

El fútbol argentino tendrá este domingo una nueva edición de su partido más esperado. Boca y River se enfrentarán desde las 15 en La Bombonera, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura, en un Superclásico que trasciende los tres puntos y puede convertirse en un punto de inflexión para las aspiraciones de ambos en la recta final de la temporada.

El escenario encuentra a los dos equipos en realidades diferentes. Boca atraviesa un presente de protagonismo y ambición , con posibilidades concretas de pelear por cuatro títulos, mientras que River afronta el compromiso con la necesidad de conseguir una victoria de peso que le permita dejar atrás un año plagado de frustraciones.

El equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena llega con argumentos deportivos para alimentar su ilusión. En el Clausura ocupa el tercer puesto de la Zona A, con 27 unidades, y también se mantiene en la disputa por el primer lugar de la tabla anual, que entrega el título de Campeón de Liga. A esos objetivos se suman su presencia en la final de la Copa Sudamericana y las semifinales de la Copa Argentina.

En ese contexto, el Superclásico representa una oportunidad para ratificar su buen momento y dar otro paso hacia una temporada histórica. Una victoria ante su eterno rival no solamente tendría un impacto anímico y futbolístico, sino que también fortalecería sus aspiraciones en las distintas competencias.

Del otro lado, River llega con una mochila mucho más pesada. Las eliminaciones tempranas en la Copa Sudamericana y la Copa Argentina condicionaron buena parte de su campaña, mientras que la posibilidad de quedarse con el primer puesto de la tabla anual ya quedó descartada.

Sin embargo, el conjunto de Leonardo Ponzio encontró cierta regularidad en sus últimas presentaciones y alcanzó los 23 puntos en el Clausura, una cosecha que lo deja muy cerca de asegurar su participación en los playoffs. Ganar en La Bombonera sería mucho más que un resultado: significaría recuperar confianza, darle otro sentido al cierre del año y conseguir una alegría de enorme valor para sus hinchas.

Con necesidades y objetivos diferentes, Boca y River se preparan para un duelo en el que la tabla de posiciones será apenas una parte de la historia. Porque en un Superclásico también se ponen en juego el orgullo, la confianza y la posibilidad de cambiar el rumbo de una temporada.

Probables formaciones de Boca y River

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Alan Velasco o Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Lucas Silva, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.